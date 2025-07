Rodrygo es queda sense lloc al Reial Madrid: el seu substitut ja ha signat

Al Santiago Bernabéu s'hi respira una barreja d'il·lusió i tensió. La planificació esportiva segueix en marxa, però també implica decisions difícils. I un dels grans assenyalats és Rodrygo Goes.

El brasiler ha estat clau en moments decisius perquè els seus gols a la Champions segueixen a la memòria del madridisme. Tanmateix, el seu paper com a titular ja no està garantit.

| Europa Press, E-Noticies

El Real Madrid està canviant la seva fulla de ruta. Busca jugadors joves, amb fam, consistència i regularitat. I és aquí on Rodrygo comença a perdre protagonisme.

No es discuteix la seva qualitat ni el seu compromís, però el seu rendiment ha estat irregular durant llargs trams de la temporada. I això ha encès les alarmes als despatxos del club blanc.

Rodrygo necessita fer un pas endavant. Però la competència no deixa de créixer. I amb ella, els dubtes sobre la seva continuïtat també augmenten.

| Europa Press

Mastantuono, el nou nom del projecte blanc

Franco Mastantuono ja és oficialment jugador del Real Madrid. Amb 17 anys, l'argentí arriba com una de les joies més prometedores de Sud-amèrica. El seu fitxatge es considera estratègic per al futur immediat del club.

El seu Mundial amb River va acabar abans del previst. Però això ha permès accelerar la seva incorporació al conjunt merengue. Arriba sense lesions, amb frescor i moltes ganes de triomfar.

Mastantuono ja ha dit adeu a River Plate. Va ser un comiat emotiu, conscient que deixa casa seva per complir un somni. El seu destí: el Bernabéu.

| @franco.mastantuono

A River Plate no era només una promesa, sinó una figura consolidada: líder, generador de joc i futbolista total. La seva polivalència li permet rendir com a extrem, mitjapunta o interior, i la seva maduresa sobre la gespa crida l'atenció tot i la seva curta edat. El Real Madrid valora precisament això: la seva capacitat per adaptar-se i assumir responsabilitats sense vacil·lacions.

Xabi Alonso ha estat clau en l'operació, ja que ha parlat directament amb Mastantuono per convèncer-lo. Li ha promès minuts des de l'inici i un rol protagonista, quelcom que deixa clar que no arriba per veure els partits des de la banqueta. El jove argentí aterra a Madrid disposat a competir per un lloc, cosa que podria repercutir directament en jugadors com Rodrygo.

| River Plate

Rodrygo, davant d'una situació límit

Rodrygo ja no gaudeix del mateix marge d'error. Amb l'irrupció de joves com Bellingham, Güler, Endrick i ara Mastantuono, la competència s'ha disparat i l'exigència és total. El club valora el rendiment immediat i no hi ha lloc per a la relaxació.

Tot i que no hi ha intenció d'assenyalar-lo, al Madrid actual ningú té el lloc assegurat. Si arriba una oferta convincent, no es descarta una venda. Rodrygo necessita recuperar el seu millor nivell com més aviat millor, perquè el projecte segueix avançant i les oportunitats no duren per sempre.

| Canva

Mentrestant, el Madrid segueix fitxant amb una idea clara: joventut, talent i actitud. El missatge és clar: qui no respongui, no tindrà lloc. I en aquesta lògica implacable, Rodrygo té només dues opcions: o reacciona o fa les maletes.