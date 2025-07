Adeu Shein: Aquest dilluns ha arribat a Lidl el producte més viral i barat de tot l’estiu

Amb l'arribada de l'estiu, els consumidors busquen comoditat, frescor i estil a bon preu. I un cop més, Lidl ha sabut anticipar-se a aquesta necessitat. El passat dilluns, 30 de juny, la cadena va sorprendre amb un llançament que ja és tendència a les xarxes.

Les noves xancletes tipus “Clogs” s'han convertit en el producte més viral de la temporada. Amb un disseny que recorda les populars Crocs, Lidl ha encertat de ple. La clau està en la seva comoditat, versatilitat i preu imbatible perquè només costen 4,99 euros.

| Lidl

Lidl té a les seves botigues les xancletes més virals del moment.

Lidl ha aconseguit posicionar-se com a referent en productes funcionals a preus baixos. Aquesta vegada ho ha fet amb les Clogs, un calçat ideal per als dies més calorosos. El seu èxit no només es deu al preu, sinó també al disseny i funcionalitat.

Aquestes xancletes compten amb una sola lleugera i flexible. Això facilita el moviment i millora la comoditat a l'hora de caminar. A més, inclouen una tira posterior abatible que assegura un bon ajust al peu.

Una altra de les seves característiques destacades és la zona del taló elevada i aquest detall ofereix una subjecció més ferma. Ideal per a qui busca comoditat durant tot el dia. El seu disseny casual les fa aptes per a qualsevol ocasió informal.

| Lidl

Dissenys per a tothom i a un preu increïble.

Lidl ha posat a la venda diversos models per adaptar-se a tots els gustos. A la línia femenina, hi ha dos colors disponibles: blau i lila. Les talles van del 36/37 al 40/41.

Per als homes, també hi ha dues opcions: blau clar i blau marí. En aquest cas, les talles oscil·len entre el 40/41 i el 44/45. Això permet que pràcticament qualsevol persona trobi la seva parella ideal.

El disseny, tot i que senzill, és modern i pràctic. I com que són de material lleuger, resulten fresques i fàcils de netejar. Una combinació perfecta per als mesos més calorosos.

Però el més impactant és el seu preu. Per només 4,99 euros, Lidl ha aconseguit deixar enrere competidors com Shein. Allà, models similars costen força més.

| Lidl

Aquest factor ha estat decisiu en la seva viralització. Les xarxes socials ja s'han omplert de publicacions destacant aquesta nova ganga. I no és per menys: qualitat, comoditat i bon preu, tot en un.

No és la primera vegada que Lidl encerta amb productes virals. En altres temporades, la seva roba o accessoris han arrasat en vendes. I ara ho torna a fer amb aquestes xancletes, que ja es perfilen com el calçat de l'estiu.

El seu èxit rau a entendre què vol el consumidor. Comoditat sense sacrificar estil. I tot això amb preus accessibles per a totes les butxaques.

Amb aquestes Clogs, Lidl es consolida com a alternativa real a marques com Shein. El gegant alemany ho torna a demostrar: no cal gastar gaire per seguir la tendència. I aquest estiu, qui vulgui estar còmode i a la moda, ja sap on buscar.