Ningú no esperava l’última decisió que ha pres la infanta Sofia: és 100% veritat

Una notícia inesperada ha sacsejat l'entorn de la Casa Reial. La infanta Sofia, filla menor dels Reis Felip i Letícia, està llesta per fer un nou pas personal. I ho farà recuperant una de les seves grans passions.

Fonts properes a la Zarzuela han confirmat que la jove desitja tornar als entrenaments de futbol. Aquesta decisió arriba en un moment clau, just quan es prepara per al seu ingrés a la universitat. La seva nova etapa acadèmica ve acompanyada d'un propòsit clar: reprendre l'esport que més l'entusiasma.

Una decisió ferma de la infanta Sofia

Sofia sempre ha estat una gran amant de l'esport. Des de petita, la pilota ha format part del seu dia a dia. Al col·legi Santa María de los Rosales, jugava sovint als patis i a les activitats escolars.

Però les exigències acadèmiques del Batxillerat Internacional van ser intenses. A més, la manca d'instal·lacions adequades també va dificultar la seva continuïtat en aquest esport.

Tot i així, el seu interès mai no va desaparèixer. Segons el mitjà Monarquía Confidencial, la infanta està decidida a recuperar aquesta part essencial de la seva rutina. I el seu objectiu és entrenar amb regularitat, en un entorn que li permeti combinar-ho amb els seus estudis.

Una nova etapa, amb pilota inclosa

La Universitat Autònoma de Madrid sona amb força com el seu destí acadèmic. És una opció que valora pel seu nivell acadèmic i la seva proximitat amb la família. A més, li permetria mantenir un perfil discret, com una estudiant més.

Aquest desig de viure la seva etapa universitària amb normalitat també es trasllada a l'àmbit esportiu. La infanta vol formar part d'un equip femení. Tant si és a la mateixa universitat com en algun club del nord de Madrid, la idea és sobre la taula.

En especial, zones com Las Rozas podrien ser una alternativa ideal. Hi ha clubs femenins amb bon nivell i poca exposició mediàtica. Perfecte per a una jove que vol compaginar estudis i futbol sense privilegis.

Més que un hobby, una afirmació personal

A diferència de la seva germana Leonor, centrada en la seva formació militar, Sofia traça un camí diferent. Li interessen temes com el medi ambient, l'art i l'educació. I també la igualtat a l'esport, un valor que defensa obertament.

Reprendre el futbol no és només una qüestió d'oci. És una manera de reafirmar la seva identitat, lluny dels focus oficials. Una manera de mantenir-se activa, connectada amb els seus valors i la seva generació.

La decisió no només ha estat ben rebuda en el seu entorn més proper. També ha generat una onada de simpatia entre aquells que veuen en ella una figura jove, natural i compromesa. Sofia de Borbó no vol destacar pel protocol, sinó per l'autenticitat.

I aquest nou pas, entre llibres i pilotes, reflecteix precisament això. Una infanta que es prepara per al futur sense renunciar al que la fa feliç. I que, tot i que no portarà braçalet, sí que vol tornar al camp com una més.