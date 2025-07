Rodrygo se queda sin sitio en el Real Madrid: su sustituto ya ha firmado

En el Santiago Bernabéu se respira una mezcla de ilusión y tensión. La planificación deportiva sigue en marcha, pero también implica decisiones difíciles. Y uno de los grandes señalados es Rodrygo Goes.

El brasileño ha sido clave en momentos decisivos porque sus goles en Champions siguen en la memoria del madridismo. Sin embargo, su papel como titular ya no está garantizado.

El Real Madrid está cambiando su hoja de ruta. Busca jugadores jóvenes, con hambre, consistencia y regularidad. Y ahí es donde Rodrygo empieza a perder protagonismo.

No se discute su calidad ni su compromiso, pero su rendimiento ha sido irregular durante largos tramos de la temporada. Y eso ha encendido las alarmas en los despachos del club blanco.

Rodrygo necesita dar un paso al frente. Pero la competencia no deja de crecer. Y con ella, las dudas sobre su continuidad también aumentan.

Mastantuono, el nuevo nombre del proyecto blanco

Franco Mastantuono ya es oficialmente jugador del Real Madrid. A sus 17 años, el argentino llega como una de las joyas más prometedoras de Sudamérica. Su fichaje se considera estratégico para el futuro inmediato del club.

Su Mundial con River acabó antes de lo previsto. Pero eso ha permitido acelerar su incorporación al conjunto merengue. Llega sin lesiones, con frescura, y muchas ganas de triunfar.

Mastantuono ya ha dicho adiós a River Plate. Fue una despedida emotiva, consciente de que deja su casa para cumplir un sueño. Su destino: el Bernabéu.

En River Plate no era solo una promesa, sino una figura consolidada: líder, generador de juego y futbolista total. Su polivalencia le permite rendir como extremo, mediapunta o interior, y su madurez sobre el césped llama la atención pese a su corta edad. El Real Madrid valora precisamente eso: su capacidad para adaptarse y asumir responsabilidades sin titubeos.

Xabi Alonso ha sido clave en la operación, ya que ha hablado directamente con Mastantuono para convencerle. Le ha prometido minutos desde el inicio y un rol protagonista, algo que deja claro que no llega para ver los partidos desde el banquillo. El joven argentino aterriza en Madrid dispuesto a competir por un puesto, lo que podría repercutir directamente en jugadores como Rodrygo.

Rodrygo, ante una situación límite

Rodrygo ya no goza del mismo margen de error. Con la irrupción de jóvenes como Bellingham, Güler, Endrick y ahora Mastantuono, la competencia se ha disparado y la exigencia es total. El club valora el rendimiento inmediato y no hay sitio para la relajación.

Aunque no hay intención de señalarlo, en el Madrid actual nadie tiene el puesto asegurado. Si llega una oferta convincente, no se descarta una venta. Rodrygo necesita recuperar su mejor nivel cuanto antes, porque el proyecto sigue avanzando y las oportunidades no duran para siempre.

Mientras tanto, el Madrid sigue fichando con una idea clara: juventud, talento y actitud. El mensaje está claro: quien no responda, no tendrá sitio. Y en esa lógica implacable, Rodrygo tiene solo dos opciones: o reacciona o hace las maletas.