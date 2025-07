El rei Felip i la reina Letícia fan un pas molt important: ja no hi ha marxa enrere

L'estiu ha arribat i, com és costum, tothom espera conèixer quins són els plans de la Família Reial. Els reis Felip i Letícia ja han pres una decisió que definirà, sens dubte, com seran les seves vacances. Un cop més, els monarques opten per la discreció i la tradició.

Tot i que no s'esperen grans novetats, sí que hi ha certeses. La parella segueix la seva trajectòria habitual, i sembla que no hi haurà canvis en el seu camí. Enguany, Felip i Letícia han pres la decisió de tornar al Palau de Marivent.

| Europa Press

El Palau de Marivent, eix de les seves vacances.

Els reis han confirmat la seva visita a Mallorca. El Palau de Marivent tornarà a ser el seu refugi durant bona part de l'estiu. Allà, com cada any, se celebrarà la recepció oficial a representants de la societat balear.

A més, aquest enclavament s'ha convertit en l'escenari perfecte per als seus retrobaments familiars. Va ser en aquest mateix lloc on, el 2024, la infanta Cristina va reaparèixer en plena època estival. Va coincidir allà amb el rei Felip i amb la reina Letícia, segellant públicament la seva reconciliació.

Des de Zarzuela no s'han comunicat canvis en els plans reials. Tot apunta que seguiran el mateix esquema d'anys anteriors. Un estiu marcat pel descans, però també per la cautela mediàtica.

| Europa Press

La intimitat, la gran prioritat dels Reis.

Com ja és costum, Felip VI i Letícia han decidit no compartir detalls sobre la seva agenda privada. El destí que triïn després del seu pas per Marivent continuarà sent confidencial. Es tracta d'una decisió ferma, presa per protegir el seu espai familiar.

Des que la reina Letícia es va incorporar a la Casa Reial, les vacances privades han quedat fora del focus públic. Aquesta estratègia els permet gaudir de temps amb les seves filles lluny del soroll. També és una manera d'evitar especulacions innecessàries.

Malgrat el silenci oficial, cada any sorgeixen teories sobre els seus possibles viatges. Alguns apuntaven a Nova York, altres a Holanda o fins i tot a un creuer pel mar Adriàtic. Tanmateix, la realitat continua sent la mateixa: ni confirmació, ni desmentiment des de Zarzuela.

| Europa Press

El que està clar és que els Reis desitgen aprofitar al màxim el temps amb les seves filles. És una oportunitat única abans que reprenguin les seves agendes institucionals. La prioritat és clara: gaudir en família, lluny dels focus.

Amb aquesta decisió, Felip VI i Letícia mostren coherència amb els seus valors. Aposten per la discreció, l'estabilitat i el compromís familiar. I consoliden una tradició que, any rere any, reforça el seu vincle amb Mallorca i amb la societat espanyola.

Aquesta planificació no només respon a una qüestió personal, sinó també institucional. L'estabilitat de la monarquia es reforça quan els seus membres actuen amb coherència i discreció. Per això, cada estiu, els Reis refermen el seu compromís amb una imatge propera, responsable i centrada en l'essencial.