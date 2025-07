Ja és oficial: Rafa Nadal i Xisca Perelló han pres una important decisió familiar

per Redacció

Rafa Nadal ha estat, durant més de dues dècades, un símbol d'esforç, talent i humilitat. El seu nom està lligat a l'èxit i al sacrifici, tant dins com fora de la pista. Ara, després de la seva retirada, s'obre un nou capítol a la seva vida i ha pres una decisió que afecta de ple la seva família.

El tennista mallorquí ha tornat a estar en boca de tothom, aquesta vegada per motius aliens a l'esport. La seva nova etapa vital ha estat marcada per un homenatge sense precedents: ha estat nomenat Marquès de Llevant de Mallorca. Però el que realment ha cridat l'atenció ha estat el pas que ha fet juntament amb la seva esposa, Xisca Perelló.

Rafa Nadal rep un títol important

El reconeixement com a Marquès suposa quelcom més que un honor simbòlic. Li dona un lloc destacat a la història de la noblesa espanyola, a més de reforçar la seva figura com a referent nacional. Aquest títol, a més, és hereditari, cosa que obre noves perspectives familiars.

La parella ha decidit abraçar aquest canvi amb naturalitat. Han optat per centrar-se en el seu fill i el seu cercle més íntim. Així ho ha revelat la revista Pronto, que detalla com han reorganitzat la seva vida després de l'acomiadament de Nadal del tennis professional.

Durant anys, Rafa Nadal ha estat al focus mediàtic per les seves gestes esportives. Ara, el focus apunta cap a la seva intimitat i cap a la decisió de prioritzar la calma. Una pau que han trobat en un lloc inesperat.

República Dominicana, el nou refugi de Rafa Nadal i Xisca Perelló

La gran decisió que ha pres la família Nadal-Perelló és que s'han mudat a una mansió a la República Dominicana. La propietat ha estat fins ara un dels secrets més ben guardats de l'esportista. Però amb la seva retirada, s'ha convertit en el seu nou refugi.

Allà, lluny del soroll i la pressió mediàtica, troben la serenitat que buscaven. Xisca, Rafa i el seu fill gaudeixen d'un entorn privilegiat i discret. És el lloc ideal per començar aquesta nova etapa marcada per la tranquil·litat.

Aquest gir també afecta el futur de la seva família. Perquè el títol nobiliari no és només un símbol; s'hereta. I això significa que el seu fill, d'aquí a uns anys, podria convertir-se en el proper Marquès de Llevant.

La notícia ha generat una enorme repercussió. No només pel reconeixement oficial, sinó pel que implica per al futur del seu llegat. Nadal ja no és només una llegenda del tennis; ara, també ho és a la història social i familiar d'Espanya.

Amb aquesta decisió, Rafa i Xisca deixen clar que la seva prioritat és el benestar familiar. Una nova vida, lluny del circuit, però igualment significativa. I ho fan amb la mateixa elegància amb què Nadal va conquerir cada pista.