Dani Olmo segueix els passos de Pedri: Hansi Flick i el Barça ja ho celebren

L'arribada de Hansi Flick a la banqueta del FC Barcelona va marcar l'inici d'una nova etapa. El tècnic alemany vol construir un equip sòlid, competitiu i lliure dels errors del passat. I això comença per millorar l'estat físic dels seus jugadors clau.

La temporada passada va estar marcada per les lesions. Futbolistes importants, com Dani Olmo i Ronald Araújo, es van perdre moments crucials per problemes físics. Aquesta manca de continuïtat va llastrar l'equip en alguns moments de la temporada.

Hansi Flick posa en marxa un pla físic per evitar noves recaigudes.

Hansi Flick ho té clar: la prioritat és recuperar al 100% els seus jugadors clau. Per això, ha dissenyat un pla físic específic, amb l'ajuda del preparador Julio Tous. La meta és arribar a l'inici de temporada amb Olmo i Araújo en plenitud.

El club ha detectat patrons comuns en les lesions d'ambdós. Per això, s'ha optat per una preparació individualitzada, amb exercicis adaptats a cada jugador. Tot es realitza sota la coordinació del cos mèdic i tècnic del Barça.

En el cas de Dani Olmo, el focus és en l'enfortiment muscular. També en les rutines de descans, el control nutricional i la prevenció. L'objectiu és que el jugador mantingui un alt nivell físic de manera constant.

Amb Araújo, s'han analitzat en detall els grups musculars més vulnerables. El defensa ha patit recaigudes que el club no vol repetir. Per això, s'ha traçat una estratègia que combini força, flexibilitat i control de càrrega.

El model aplicat és el que ja es va utilitzar amb Pedri i el jove canari va aconseguir reduir notablement la seva fragilitat física. Ara, el Barça vol replicar aquest mateix èxit amb altres pilars de l'equip.

Olmo i Araújo, peces clau per a Hansi Flick.

Flick considera Dani Olmo com un futbolista essencial en la seva idea de joc. La seva capacitat per associar-se, moure's entre línies i crear perill el converteix en un actiu molt valuós. Però necessita continuïtat, una cosa que no ha tingut per culpa de les lesions.

El nou tècnic creu que Olmo pot marcar diferències si aconsegueix mantenir-se sa. Per això, tot el pla físic gira entorn d'aconseguir aquesta regularitat. El seu talent ja no pot ser intermitent, sinó constant i sostingut.

En el cas d'Araújo, el club no es pot permetre tenir-lo fora del camp. És un líder defensiu, una referència a la rereguarda i un jugador respectat pels seus companys. La seva recuperació completa és una qüestió estratègica per a l'estabilitat de l'equip.

El Barça ja ha començat a aplicar aquests plans abans de la pretemporada. La idea és anticipar-se als problemes i no tornar a repetir errors passats. I Flick, juntament amb el cos tècnic, ja celebra aquesta aposta pel rendiment físic des de la base.