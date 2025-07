El Reial Madrid diu adeu a Álvaro Carreras: Florentino Pérez té un altre elegit

El Real Madrid continua traçant la seva fulla de ruta per a la pròxima temporada. Un dels punts clau és reforçar el lateral esquerre, una posició que segueix generant debat. La direcció esportiva ja havia posat nom i cognoms sobre la taula: Álvaro Carreras.

Durant setmanes, tot apuntava a un acord imminent amb el Benfica. Tanmateix, les negociacions s'han encallat. I al club blanc han decidit moure fitxa.

| @alvarocarreras3

Álvaro Carreras es complica i el Real Madrid reacciona.

Álvaro Carreras havia despertat l'interès del Real Madrid després d'una campanya espectacular a Portugal. Amb només 22 anys, es va consolidar com a titular al Benfica, acumulant més de 4.500 minuts. El seu rendiment defensiu va ser un dels més sòlids del campionat.

Però el club lisboeta no ha facilitat les coses perquè no reconeixen cap oferta oficial pel jugador. I tampoc no mostren intenció de deixar-lo sortir. El Real Madrid va intentar tancar el fitxatge abans del Mundial de Clubs, però no va ser possible i, ara, l'operació queda en suspens.

Florentino Pérez no vol repetir errors del passat. Per això, el club ja contempla altres opcions per no quedar-se sense alternatives. I en aquesta llista, un nou nom guanya protagonisme.

| Europa Press

Grimaldo es posiciona com a opció real.

Alejandro Grimaldo apareix com el candidat ideal. El lateral espanyol, que actualment juga al Bayer Leverkusen, té experiència i encaixa en el perfil que busca el Real Madrid. Amb 29 anys, ofereix garanties a curt termini.

El seu bon moment a Alemanya, a més de la seva presència a la selecció espanyola, el converteixen en una alternativa molt atractiva. Xabi Alonso, entrenador del Leverkusen, ja coneix bé el seu rendiment. I això pot ser clau si arriba al conjunt blanc.

Grimaldo sap què exigeix l'elit, així que pot adaptar-se tant a sistemes de quatre com de cinc defensors. I això afegeix valor a la seva candidatura. Per ara, no hi ha contactes formals, però la sintonia entre clubs pot facilitar una futura operació i el Real Madrid no vol sorpreses.

| Europa Press, E-Noticies, @grimaldo35

Fran García, la pressió des de dins.

Mentrestant, Fran García segueix demostrant que pot ser titular al lateral esquerre. El seu nivell ha estat molt regular. I això influeix directament en les decisions que es prenguin.

Val la pena invertir en un fitxatge complicat si hi ha bon rendiment intern? Aquesta és la pregunta que es fa la direcció esportiva. I per això, cada pas s'està calculant.

La competència interna és positiva, però també pot frenar operacions si no hi ha necessitat urgent. El Madrid vol reforçar sense desestabilitzar.

| Europa Press

La prioritat ara és el Mundial de Clubs.

Amb el torneig internacional en marxa, tot queda en pausa. El Real Madrid se centra a guanyar i no vol distraccions. Després, arribarà el moment de prendre decisions.

El partit contra el Borussia Dortmund o el Monterrey marcarà el tancament d'aquesta etapa. Després, es reprendran les gestions pel lateral esquerre i Grimaldo parteix amb avantatge. Carreras ja no és prioritat i Florentino Pérez no vol perdre més temps perquè el Real Madrid té clar el seu camí.