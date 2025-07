El Real Madrid dice adiós a Álvaro Carreras: Florentino Pérez tiene otro elegido

El Real Madrid continúa trazando su hoja de ruta para la próxima temporada. Uno de los puntos clave es reforzar el lateral izquierdo, una posición que sigue generando debate. La dirección deportiva ya había puesto nombre y apellidos sobre la mesa: Álvaro Carreras.

Durante semanas, todo apuntaba a un acuerdo inminente con el Benfica. Sin embargo, las negociaciones se han estancado. Y en el club blanco han decidido mover ficha.

| @alvarocarreras3

Álvaro Carreras se complica y el Real Madrid reacciona

Álvaro Carreras había despertado el interés del Real Madrid tras una campaña espectacular en Portugal. Con tan solo 22 años, se consolidó como titular en el Benfica, acumulando más de 4.500 minutos. Su rendimiento defensivo fue uno de los más sólidos del campeonato.

Pero el club lisboeta no ha facilitado las cosas porque no reconocen ninguna oferta oficial por el jugador. Y tampoco muestran intención de dejarle salir. El Real Madrid intentó cerrar el fichaje antes del Mundial de Clubes, pero no fue posible y, ahora, la operación queda en suspenso.

Florentino Pérez no quiere repetir errores del pasado. Por eso, el club ya contempla otras opciones para no quedarse sin alternativas. Y en esa lista, un nuevo nombre gana protagonismo.

| Europa Press

Grimaldo se posiciona como opción real

Alejandro Grimaldo aparece como el candidato ideal. El lateral español, que actualmente juega en el Bayer Leverkusen, tiene experiencia y encaja en el perfil que busca el Real Madrid. Con 29 años, ofrece garantías en el corto plazo.

Su buen momento en Alemania, además de su presencia en la selección española, lo convierten en una alternativa muy atractiva. Xabi Alonso, entrenador del Leverkusen, ya conoce bien su rendimiento. Y eso puede ser clave si llega al conjunto blanco.

Grimaldo sabe lo que exige la élite, así que puede adaptarse tanto a sistemas de cuatro como de cinco defensores. Y eso añade valor a su candidatura. Por ahora, no hay contactos formales, pero la sintonía entre clubes puede facilitar una futura operación y el Real Madrid no quiere sorpresas.

| Europa Press, E-Noticies, @grimaldo35

Fran García, la presión desde dentro

Mientras tanto, Fran García sigue demostrando que puede ser titular en el lateral izquierdo. Su nivel ha sido muy regular. Y eso influye directamente en las decisiones que se tomen.

¿Vale la pena invertir en un fichaje complicado si hay buen rendimiento interno? Esa es la pregunta que se hace la dirección deportiva. Y por eso, cada paso está siendo calculado.

La competencia interna es positiva, pero también puede frenar operaciones si no hay necesidad urgente. El Madrid quiere reforzar sin desestabilizar.

| Europa Press

La prioridad ahora es el Mundial de Clubes

Con el torneo internacional en marcha, todo queda en pausa. El Real Madrid se centra en ganar y no quiere distracciones. Después, llegará el momento de tomar decisiones.

El partido contra Borussia Dortmund o Monterrey marcará el cierre de esta etapa. Luego, se retomarán las gestiones por el lateral izquierdo y Grimaldo parte con ventaja. Carreras ya no es prioridad y Florentino Pérez no quiere perder más tiempo porque el Real Madrid tiene claro su camino.