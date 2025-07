Rafa Nadal ho atura tot i fa una confessió inesperada: Xisca Perelló ja ho sabia

per Redacció

Rafa Nadal ha tornat a sorprendre, encara que aquesta vegada lluny de les pistes. L'extennista ha ofert una entrevista inesperada i molt personal mentre pedalava en una bicicleta estàtica, demostrant una vegada més el seu caràcter únic i proper.

Va ser el primer convidat del pòdcast Con mucho de..., una iniciativa amb finalitats solidàries que recapta fons per a la seva fundació i la de Cantabria Labs. Als seus 39 anys, Rafa Nadal reflexiona sobre el seu passat i obre la porta a noves passions en aquesta etapa diferent de la seva vida.

Rafa Nadal, pare i emprenedor: la seva nova vida lluny de la raqueta.

Des que es va allunyar de la competició, Rafa Nadal ha canviat la seva rutina completament. S'entrena tres dies a la setmana, preferiblement al matí, de 8:30 a 10:00, per mantenir en forma les seves articulacions. Han quedat enrere els entrenaments maratonians i la pressió constant; ara, el seu focus és la família.

Des del naixement del seu fill el 2022 i a l'espera del seu segon nadó amb Xisca Perelló, Nadal viu una etapa diferent. Encara que diu que la paternitat no ha canviat la seva visió de la vida, sí que reconeix que la responsabilitat és una altra.

El seu fill és el seu despertador i, sempre que pot, el recull de l'escola. Entre reunions i compromisos, sempre procura reservar temps per estar a casa, on troba el seu equilibri.

NDL Pro-Health: el seu nou gran projecte.

Des que es va retirar del tennis professional, Rafa Nadal no ha tornat a agafar una raqueta. En canvi, ha reprès esports que abans evitava pel risc de lesions, com el futbol, una de les seves grans aficions pendents des de jove.

La mar també ocupa un lloc especial en la seva vida actual. Sortir a navegar s'ha convertit en una de les seves activitats preferides, una manera de trobar calma, llibertat i desconnexió total. En aquesta nova etapa, Nadal es mostra més proper i domèstic.

Una altra de les seves passions redescobertes és la cuina. Li encanta preparar plats tradicionals, com l'arròs o la sopa de peix, una manera de reconnectar amb les seves arrels i gaudir del dia a dia.

A més, lidera NDL Pro-Health, la seva pròpia empresa de salut, en col·laboració amb Cantabria Labs. Junts han desenvolupat una línia de suplements per a esportistes i persones actives. Nadal els utilitza en la seva rutina diària, prenent magnesi, productes per a les seves articulacions i gels energètics abans i durant els seus entrenaments. Tot està pensat per cuidar el seu benestar integral.

Encara que sempre va ser disciplinat, confessa que va començar a cuidar més la seva alimentació al final de la seva carrera. Ara, amb més temps, ho fa amb més consciència. El seu compromís amb la salut segueix ferm.

Rafa Nadal està construint un llegat més enllà del tennis. La seva faceta solidària, empresarial i familiar s'ha enfortit. Ho fa sense estridències, fidel al seu estil: amb treball, constància i humilitat.