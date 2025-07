Mercadona fa caure Druni amb la seva darrera novetat que costa menys de 4 euros

Mercadona torna a marcar tendència en el món de la bellesa. La cadena valenciana ha llançat un producte que ja està donant de què parlar. I, aquesta vegada, l'èxit ve de la mà de la seva línia de maquillatge Deliplus.

La cadena de supermercats de Juan Roig ha aconseguit, una vegada més, el que semblava impossible. Mercadona ha sabut combinar qualitat, disseny modern i un preu que no supera els 4 euros. Una fórmula guanyadora que apunta a convertir-se en un nou imprescindible de tocador.

Colors vibrants i format retolador: la combinació perfecta és a Mercadona.

L'última novetat de Mercadona arriba en forma de delineadors d'ulls amb un toc atrevit i colorit. Estan disponibles en tres tons cridaners: rosa, blau i verd. Tons pensats per a diferents estils, des del més natural fins al més trencador.

El rosa és ideal per a qui prefereix un look suau i discret. El blau aporta frescor, especialment en ulls clars, potenciant la mirada. Per la seva banda, el verd ofereix un punt original i vibrant, perfecte per a looks més creatius.

El seu format retolador és una de les claus de l'èxit perquè permet una aplicació ràpida i precisa, sense errors. Gràcies a la seva punta fina, és possible aconseguir tant traços fins com línies més marcades amb facilitat.

Aquest disseny el fa molt pràctic fins i tot per a persones amb poca experiència. A més, evita les taques i els típics errors durant el delineat. La comoditat d'ús és un dels punts més valorats per les usuàries d'aquesta novetat de Mercadona.

Aquests delineadors de Mercadona no només són fàcils d'aplicar, també tenen una fórmula cremosa que llisca suaument per la parpella. La seva textura permet una aplicació fluida, sense estrebades ni interrupcions.

El resultat és un color intens que es manté durant hores, ja que aquest delineador no perd pigmentació amb el pas del dia. D'aquesta manera, el delineat es conserva impecable sense necessitat de retocs.

Un altre avantatge és la seva durabilitat, pensada per a llargues jornades. Tant per al dia a dia com per a una ocasió especial, el delineador es manté intacte. Ideal per a qui cerca eficàcia sense renunciar a l'estil.

El preu és un dels seus majors atractius. Per només 3,75 euros, Mercadona ofereix un delineador que competeix amb marques molt més cares. Una alternativa econòmica que no sacrifica qualitat.

A més, permet experimentar amb diferents colors sense fer una gran despesa. Aquesta varietat afavoreix la personalització del maquillatge segons l'estat d'ànim o l'esdeveniment.

Els delineadors Deliplus s'han convertit en una opció versàtil i eficaç. Adaptables a qualsevol rutina de bellesa, ofereixen resultats professionals sense complicacions. El disseny, els colors i la fórmula els situen entre els favorits del moment.

Mercadona ho ha tornat a fer. Amb aquesta nova aposta, es consolida com un referent en cosmètica accessible. I Druni, entre altres cadenes especialitzades, haurà de reaccionar davant d'un producte que ja és èxit en vendes.

