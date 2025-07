La Casa Reial pren una decisió dura amb el rei Joan Carles I: és un gran xoc

El rei Joan Carles I torna a acaparar l'atenció pública, encara que aquesta vegada per un motiu molt diferent dels seus viatges o controvèrsies judicials. La imminent publicació de les seves memòries ha generat un profund rebombori a la Zarzuela, convertint-se en un assumpte delicat per a la Casa Reial.

Lluny d'emetre comunicats o valoracions, la institució ha optat pel silenci. Una decisió que, més enllà de la prudència, reflecteix un clar punt d'inflexió en la seva relació amb el monarca emèrit. El monarca ha decidit parlar a través de la publicació d'un llibre.

| ca.espanadiario.vip, Europapress

Reconciliació: la història explicada pel mateix Joan Carles I

El llibre portarà per títol Reconciliació i serà publicat per l'editorial Planeta. És una obra escrita pel mateix Joan Carles I, fruit d'anys de reflexió i aïllament a Abu Dhabi. L'emèrit va començar a treballar en aquesta autobiografia després de la seva marxa definitiva el 2020. Un projecte motivat per la solitud, l'avorriment i una profunda sensació d'abandonament.

Segons fonts properes, no va demanar permís a la Zarzuela ni va consultar amb Felip VI i simplement va prendre la decisió d'explicar la seva versió dels fets. L'editorial ho qualifica com un llançament històric: serà la primera vegada que un rei espanyol modern publiqui les seves memòries en vida. Una cosa només comparable al que va fer Eduard VIII a Anglaterra.

Reconciliació no serà únicament una narració personal. Inclourà fotografies, documents inèdits i records íntims. Les filles de l'emèrit, Elena i Cristina, van col·laborar activament en el projecte, portant-li àlbums familiars i objectes clau fins als Emirats Àrabs per completar l'obra.

| Europa Press, ca.espanadiario.vip, STILLFX

Silenci a la Zarzuela, soroll a l'entorn

Des de la Casa Reial no hi haurà comentaris sobre la publicació. Consideren que és una decisió estrictament personal i prefereixen no involucrar-s'hi. És la mateixa postura que han adoptat els darrers anys respecte a Joan Carles I, marcada per la cautela i la distància.

Felip VI ha mantingut des de l'inici del seu regnat una separació institucional clara amb el seu pare. Davant d'aquest llibre, no canvia l'enfocament: silenci absolut. Una actitud que, tot i la seva discreció, reflecteix el delicat moment en la relació entre tots dos.

El contingut de Reconciliació apunta a ser explosiu. Joan Carles I repassa episodis clau de la seva vida, amb èmfasi en els seus darrers anys. Segons el seu entorn, no només explica la seva història, també llança una defensa ferma: se sent víctima d'una campanya de desprestigi i creu que mai se li va permetre oferir la seva versió. Aquest llibre, asseguren, és la seva última paraula.

| Europa Press

La periodista francesa Laurence Debray ha estat clau en el projecte. Ja va escriure Mi rey caído, i ara ha ajudat a estructurar el nou volum. La seva col·laboració ha estat essencial per dotar el text de ritme i coherència.

El rei emèrit també ha iniciat accions legals per difamació. Entre els demandats hi ha l'expresident Miguel Ángel Revilla i no es descarta que arribin més denúncies. El llibre, per tant, no arriba només com una memòria, és un intent de reconciliació amb ell mateix i amb el seu país.

Des de la Zarzuela, el missatge és clar: no hi haurà suport, però tampoc oposició directa. La publicació marca el tancament simbòlic d'una etapa. Una etapa que, amb aquest llibre, podria quedar definitivament enrere.

Joan Carles I s'acomiada, aquesta vegada amb la seva pròpia veu. Mentrestant, la Casa Reial avança sense mirar enrere. I el llegat de l'emèrit es reescriu, línia a línia, des de la distància.