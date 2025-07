Gerra d’aigua freda per al Barça: Leo Messi torna a Europa, però no de blaugrana

Ja amb 38 anys, Leo Messi segueix escrivint capítols decisius en la seva carrera. L'astre argentí no es conforma amb el que ha aconseguit i ja mira cap a l'horitzó de 2026. El seu objectiu és clar: arribar en plenitud al pròxim Mundial.

Després de conquerir la Copa del Món a Qatar, Messi vol tancar la seva etapa com a professional per tot el que és alt. Estats Units, Mèxic i Canadà acolliran la cita internacional més esperada. I ell vol ser protagonista una vegada més.

Messi planeja el seu retorn a Europa un cop acabi contracte a la MLS.

El seu contracte amb l'Inter Miami finalitza al desembre i no serà renovat. Des de l'entorn del jugador confirmen que valora tornar a Europa al gener. La seva motivació: mantenir un ritme competitiu que li permeti arribar al Mundial en les millors condicions.

Als Estats Units rendeix a bon nivell, però la lliga no l'exigeix com el futbol europeu. La necessitat de competir al màxim nivell pesa més que la comoditat. Per això, Messi estudia seriosament les seves opcions per al mercat d'hivern.

El calendari juga a favor seu: la MLS finalitza just abans de l'inici del mercat europeu. Això permetria a Messi incorporar-se al gener a qualsevol club del vell continent. Es tractaria d'una estada breu, però decisiva per a la seva preparació física.

El retorn al Barça, més desig que realitat.

Com era d'esperar, el nom del Barça ha tornat a sorgir amb força. L'afició blaugrana somia veure el seu ídol acomiadar-se vestit de blaugrana. Però la realitat esportiva va per un altre camí.

El nou projecte de Hansi Flick aposta per joventut, intensitat i renovació. L'arribada de Messi podria desestabilitzar aquest equilibri intern. A més, encaixar-lo tàcticament no seria senzill en un equip que busca velocitat i pressió alta.

Des del club no descarten un homenatge al nou estadi, un cop estigui acabat. El desig d'honorar el seu llegat segueix intacte. Però com a jugador, tot indica que el seu cicle ja es va tancar el 2021.

Mentrestant, Messi analitza altres alternatives a Europa. Busca un entorn competitiu però sense pressió excessiva. I hi ha un club que reuneix tots els ingredients que ell i el seu entorn consideren ideals.

Guardiola i el Manchester City, el destí més probable.

Segons fonts properes, el Manchester City lidera les opcions per fitxar Messi. Pep Guardiola manté una excel·lent relació amb l'argentí. I estaria encantat d'incorporar-lo per a la fase decisiva de la temporada.

L'Etihad ofereix el que Messi busca: exigència sense saturació. No seria titular fix, però sí un recurs valuós a la Premier i la Champions. A més, el seu estil encaixa perfectament amb el joc de possessió de l'equip anglès.

A nivell econòmic, el City pot assumir la seva fitxa sense problemes. A nivell esportiu, seria una peça estratègica en els partits clau. I tot això amb l'afegit emocional de tornar a coincidir amb Guardiola.

Altres equips han estat vinculats, com el PSG o algun gran italià. Però ni el projecte parisenc ni la Serie A acaben de convèncer. El focus es dirigeix al nord d'Anglaterra.

Messi vol tancar la seva carrera amb grandesa. El Mundial de 2026 serà la seva última funció internacional. I per arribar-hi al màxim, el seu pas final per Europa podria ser al lloc on se sent comprès: amb Pep.