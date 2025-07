Fonts de la Casa Reial confirmen la trista notícia de la reina Sofia: ningú no s’ho esperava

per Redacció

El Palau de la Zarzuela ja no és el que era per a la reina Sofia. Els dies transcorren en un silenci cada cop més espès. Els seus passadissos, abans plens d'activitat, s'han convertit en escenaris d'una rutina marcada per l'absència.

La reina emèrita, de 87 anys, ha quedat relegada a un segon pla. El seu paper en la vida pública s'ha reduït, i el seu món personal també s'estreny. El que abans era companyia constant, avui s'ha transformat en soledat.

La reina Sofia, una figura cada cop més aïllada.

Fonts properes a la Casa Reial confirmen el que ja s'intuïa. Sofia se sent sola, apartada del bullici que alguna vegada va acompanyar la seva vida com a reina. El seu marit, Joan Carles I, roman exiliat entre Abu Dhabi i Galícia, centrat en el seu cercle d'amics.

Les filles de l'emèrita, especialment la infanta Elena, mantenen cert contacte. Tanmateix, el seu vincle amb el rei emèrit sembla pesar més que la proximitat amb la seva mare. Les visites són esporàdiques i breus.

El rei Felip VI procura estar present, però la seva agenda oficial no li permet dedicar-li tant de temps com voldria. Quan té temps lliure, el comparteix amb Letícia i les seves filles. Tot això reforça el sentiment d'abandonament que viu la seva mare.

Irene, l'últim suport emocional de la reina Sofia.

L'única persona que ha estat el seu veritable suport ha estat Irene, la seva germana. Vivia amb ella a la Zarzuela, compartint confidències, rutines i afecte. Tanmateix, la situació d'Irene ha canviat radicalment els darrers mesos.

Cal destacar que la salut d'Irene s'ha deteriorat. Els seus problemes de mobilitat s'agreugen, i el seu deteriorament cognitiu ja és evident. Els rumors d'Alzheimer han encès totes les alarmes.

La reina Sofia ha preferit mantenir-se a prop i no vol que la seva germana passi sola aquesta etapa tan difícil. Però també és testimoni de l'extinció lenta de la seva única companyia constant.

Una realitat que entristeix.

Fonts internes asseguren que al Palau no hi ha una dona més sola que Sofia. El que abans eren actes, compromisos i interaccions diàries, ara són silencis i estances buides. Només alguns esdeveniments oficials mantenen la reina emèrita activa.

Ella mateixa insisteix que la continuïn convocant. Segons expliquen fonts properes a la Casa Reial, sempre repeteix el mateix: “Estic bé, convoqueu-me, recordeu que sempre estic disposada”. Però aquests compromisos ja no són suficients per omplir el buit.

La periodista Pilar Eyre ho ha dit amb cruesa: “Sofia està sola, sense plans ni invitacions”. La dona més estimada de la monarquia viu allunyada del focus i de l'escalf humà que un dia la va envoltar. Avui, la reina emèrita afronta un present fred marcat per absències, per una germana que s'apaga i per un entorn que, lentament, es desvaneix.