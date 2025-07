Florentino Pérez vol treure-se’l de sobre: espera amb ànsia una altra trucada del PSG

Florentino Pérez no descansa. Mentre el Real Madrid disputa el Mundial de Clubs als Estats Units, el president ja pensa en la plantilla del futur. Amb Xabi Alonso al capdavant del nou projecte, cada detall compta.

L'etapa de Carlo Ancelotti va arribar al seu final amb molts dubtes. Per això, Florentino Pérez ha donat un cop sobre la taula. Fitxatges com Dean Huijsen, Franco Mastantuono i Trent Alexander-Arnold marquen l'inici d'una nova era.

Tot i així, no tot està fet perquè, actualment, el president blanc treballa també en les sortides del Real Madrid. I tot apunta que hi ha un nom que li genera una inquietud especial: Raúl Asencio.

El PSG ja el va voler fitxar per 50 milions

Fa uns mesos, el PSG va oferir 50 milions pel central canari, però Florentino Pérez va rebutjar l'oferta i va renovar el contracte d'Asencio, amb una clàusula de mil milions. Va ser un clar missatge de confiança en el seu potencial, apostant pel seu futur al club. Tanmateix, la situació ha canviat després del partit contra l'Al Hilal al Mundial de Clubs.

L'actuació d'Asencio en aquell enfrontament va generar dubtes dins de la directiva del Real Madrid. Florentino Pérez ara espera que el PSG torni a fer una oferta similar o fins i tot superior. La confiança en el jugador sembla haver-se diluït, i la seva sortida podria estar més a prop.

Asencio renovat, però prescindible

Fabrizio Romano va avançar que Asencio, de 22 anys, va renovar el seu contracte amb el Real Madrid fins al 2031 amb millores econòmiques. La seva clàusula de 50 milions va despertar l'interès de diversos clubs, inclosos PSG, Chelsea i equips de la Premier. Tanmateix, sembla que el canterà ja no forma part dels plans de Xabi Alonso.

Ancelotti el va utilitzar per necessitat, a causa de les lesions en defensa, però la seva presència a l'onze va ser gairebé accidental. Aquesta situació ha influït en la decisió de Florentino Pérez, que prefereix alliberar espai a la plantilla i generar ingressos per a fitxatges. El centre del camp és la següent prioritat per al Madrid.

Florentino Pérez busca una sortida estratègica

L'operació sortida serà fonamental per al nou cicle del Real Madrid. El club no vol jugadors que no siguin protagonistes, i Asencio podria ser el primer a sortir. Florentino Pérez espera que el PSG, amb Luis Enrique al capdavant, torni a interessar-se, com ja va fer anteriorment.

Asencio va rebutjar l'oferta del PSG en el seu moment, ja que sempre va voler triomfar al Bernabéu. Tanmateix, la situació ha canviat i el Madrid ja no el considera intocable. Si arriba una oferta atractiva, Florentino no dubtarà a obrir la porta per a la seva sortida.