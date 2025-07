Antonio Banderas confirma que els rumors són certs: així va ser la seva història amb Madonna

Durant anys, el rumor va estar flotant en l'ambient. La relació entre Antonio Banderas i Madonna semblava una llegenda dels noranta. Ara, finalment, l'actor ha trencat el seu silenci i ha explicat la seva versió.

Han passat més de dues dècades des d'aquell episodi que molts creien exagerat. El protagonista de La piel que habito ha parlat amb claredat. I ho ha fet en el marc del documental sobre la vida de la cantant nord-americana.

| Atresmedia

Antonio Banderas i Madonna: una història real

Antonio Banderas ha confirmat que Madonna va intentar conquerir-lo. Tot va passar en una festa organitzada per Pedro Almodóvar a Madrid. En aquella trobada, la cantant va mostrar un interès especial per l'actor.

Madonna ja havia declarat públicament la seva admiració per ell, a qui considerava un dels homes més atractius del món. Segons ha relatat Banderas, en aquella ocasió l'artista li va demanar que s'assegués al seu costat i no va deixar de parlar-li, tot i que ell amb prou feines entenia l'anglès.

L'actor va ser conscient ràpidament de les intencions de Madonna. A més, la seva parella d'aleshores, Ana Leza, també ho va notar. Banderas va explicar que la seva esposa no va dubtar a intervenir per tallar aquell acostament.

| Europa Press, ca.espanadiario.vip

L'interès de Madonna va ser real i persistent

L'actor ha confirmat que Madonna no es va quedar en aquell únic intent. Temps després, el va arribar a trucar per telèfon, cosa que ell va interpretar en un primer moment com una broma. No s'imaginava que la mateixa reina del pop el contactaria directament.

La cantant, tal com ha explicat Banderas, feia temps que li seguia la pista. Havia vist diverses de les seves pel·lícules i volia conèixer-lo en persona. Va ser llavors quan va planejar acuradament la seva assistència a la festa de Madrid, on sabia que ell hi seria present.

Madonna va dissenyar aquella vetllada amb un únic objectiu: aconseguir un acostament amb l'actor malagueny. Tanmateix, la intervenció d'Ana Leza va impedir que la seva estratègia tingués èxit.

Anys després, durant el rodatge d'Evita, Madonna va tornar a mostrar interès per ell. Per aquell moment, Banderas ja estava casat amb Melanie Griffith. Va ser ella qui, segons diverses fonts, va arribar a observar amb claredat els gestos de seducció per part de la cantant.

Segons s'ha explicat, Griffith afirmava que Madonna mostrava una actitud molt insistent. L'artista intentava cridar l'atenció d'Antonio en públic, sense cap dissimulació. Tot i això, l'actor no li va arribar a correspondre.

| Europa Press, RossHelen, ca.espanadiario.vip

Una anècdota que va marcar la seva carrera

Antonio Banderas ha reconegut que tot aquell episodi va tenir repercussió mediàtica. L'atenció de Madonna li va donar una visibilitat inesperada a la indústria del cinema internacional. Va ser una ajuda indirecta per consolidar la seva carrera a Hollywood.

Avui dia, l'actor recorda aquella etapa amb una barreja de sorpresa i gratitud. No va arribar a passar res entre ells, però la història forma part del seu passat. Un capítol curiós i definitiu en el seu ascens com a estrella global.

Amb el seu testimoni recent, Banderas ha posat fi a anys d'especulacions. El que durant tant de temps es comentava com un rumor, finalment ha estat confirmat per la seva pròpia veu. I, sens dubte, continuarà generant titulars molts anys més.