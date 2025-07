El rei Felip pren una decisió contundent i fa tremolar el Palau de la Zarzuela

Durant els últims dies, la Casa Reial ha estat al centre de la polèmica. El focus d'atenció ha estat l'estat dels seus comptes al tancament de l'exercici 2024. Es va arribar a parlar fins i tot de pèrdues econòmiques.

Els rumors apuntaven a un dèficit de gairebé 100 mil euros. Aquesta xifra va encendre les alarmes i va generar nombroses crítiques. Tanmateix, el Palau de la Zarzuela ha decidit intervenir i aclarir la situació.

El Palau de la Zarzuela respon amb fermesa davant els rumors

La institució ha explicat amb detall què hi ha darrere dels números. Assegura que no existeix tal dèficit en el balanç real de la Corona. Els comptes de l'any passat, afirmen, es van tancar amb un superàvit de 138.304 euros.

El suposat dèficit de 99.591 euros correspon, en realitat, al resultat econòmic patrimonial. Aquesta xifra no reflecteix el flux de diners en efectiu ni la gestió directa del pressupost. Es tracta d'una dada comptable influïda per amortitzacions, revaloritzacions i fons utilitzats d'exercicis anteriors.

Des de Zarzuela expliquen que van utilitzar 2,48 milions d'euros procedents de fons propis. Aquesta inversió es va destinar a transformació digital. Però, en no comptabilitzar-se com a ingrés nou, es va reflectir com a pèrdua comptable, encara que no real.

Què diu realment el balanç econòmic de 2024

El rei Felip ha autoritzat un comunicat per dissipar qualsevol dubte. En ell es distingeix clarament entre el resultat econòmic patrimonial i el resultat pressupostari. La Casa del Rei va tancar l'any amb saldo positiu, gràcies a una bona gestió dels seus recursos.

En cap moment hi va haver problemes de liquiditat. Tot el contrari: en finalitzar 2024, existien prop de 4,94 milions d'euros en tresoreria. Aquests fons estaven dipositats al Banc d'Espanya com a romanent disponible.

El Palau subratlla que la inversió digital va ser necessària. Es van destinar recursos a nou equipament informàtic i a la creació d'un estudi audiovisual. Tot dins del pla de modernització impulsat pel mateix monarca.

Transparència total en les despeses de la Família Reial

A més del balanç general, s'ha publicat el desglossament d'assignacions personals. El rei Felip va percebre el 2024 un total de 277.361 euros. La reina Letícia va rebre 152.539 euros.

En conjunt, les assignacions a la Família Reial van ascendir a 554.714 euros. La reina emèrita, la reina Sofia, també continua rebent la seva retribució anual, que arriba als 124.814 euros. La princesa Leonor i la infanta Sofia no tenen assignació oficial.

Des de 2021, el pressupost total de la Casa Reial és de 8.431.150 euros. Aquesta xifra es mantindrà congelada fins, almenys, 2026. El rei Felip ha insistit a mantenir la contenció de la despesa.

El Palau de la Zarzuela considera que aquesta publicació és un exercici de transparència. El seu objectiu és allunyar especulacions i enfortir la confiança en la institució. També volen deixar clar que no hi ha hagut mala praxi ni errors de gestió.

En definitiva, el dèficit que tant soroll ha generat no és més que una diferència tècnica en els comptes. El resultat real va ser positiu i va permetre continuar impulsant millores internes. Així, el rei Felip marca un rumb ferm cap a la modernització i la transparència total.