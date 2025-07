Es confirma la gran traïció de Ter Stegen: el porter estudia marxar a l’enemic del Barça

per Redacció

El futur de Ter Stegen al FC Barcelona ha entrat en una fase crítica. Les oficines del Camp Nou ja gestionen una oferta que l'allunyaria del club després de gairebé una dècada. I ho faria, ni més ni menys, que rumb a l'equip que molts consideren el “gran enemic modern”: el Manchester City.

L'operació, que semblava impensable fa un any, ara és una possibilitat real. Enmig de la crisi financera que arrossega el club culer, la seva sortida apareix com un salvavides. El porter alemany podria tancar així la seva etapa blaugrana amb una venda milionària.

Pep Guardiola dona el vistiplau a Ter Stegen

Pep Guardiola ha donat llum verda per incorporar Ter Stegen a la seva plantilla. El tècnic català segueix de prop els moviments del Barça i ha vist una oportunitat de mercat clara. Tot i que Ederson encara és el titular, l'interès des d'Aràbia Saudita obre la porta a la seva marxa.

La direcció esportiva del City ja ha posat en marxa la maquinària. El perfil de Ter Stegen encaixa amb el que busca Guardiola: jerarquia, experiència i bon joc de peus. Des de l'entorn citizen reconeixen que l'operació està molt avançada.

L'arribada de l'alemany suposaria una solució perfecta per a ambdues parts. Per al City, un porter de garanties i, per al Barça, aire financer immediat i marge en el límit salarial.

Una venda estratègica per al Barça

Al club blaugrana, la notícia no ha caigut malament. Ter Stegen ha estat clau durant anys, però el seu rendiment en la darrera temporada ha generat dubtes. I el context econòmic obliga a prendre decisions difícils.

La proposta del City podria superar els 40 milions d'euros. Una xifra clau per alliberar massa salarial i permetre noves inscripcions. Entre elles, la més urgent: Joan García, acabat de fitxar fins al 2031.

Amb Joan García i Szczesny a la plantilla, la porteria està coberta. Mantenir tres porters d'aquest nivell seria inviable pel cost i la gestió esportiva. La venda de Ter Stegen, per dolorosa que sigui, es torna necessària.

Guardiola, peça clau en l'operació

No es pot ignorar el component sentimental d'aquesta operació. Guardiola manté una bona relació amb Joan Laporta i no veuria amb mals ulls donar un cop de mà al club de la seva vida. El Manchester City, amb múscul financer, pot tancar l'acord sense grans complicacions.

A més, aquesta ajuda no seria gratuïta: el City també hi guanya. Ter Stegen és un dels millors porters d'Europa quan està en forma. I amb Ederson a la rampa de sortida, la transició seria gairebé natural.

Laporta ho té clar: si arriba una oferta seriosa, no es frenarà. Les necessitats econòmiques del club manen. I Guardiola, com tantes vegades, apareix per donar un cop de mà… Encara que aquesta vegada, a costa d'una de les figures més representatives de l'últim Barça.

El club culer ja treballa en els últims serrells. La sortida de Ter Stegen marcaria un abans i un després en el nou projecte esportiu. Però la porta està oberta i el camí sembla apuntar directament a Manchester.