Carles III diu prou i pren una decisió contundent a Buckingham Palace

per Redacció

El vincle entre el rei Carles III i els ducs de Sussex sembla estar cada cop més deteriorat. El que va començar com un distanciament institucional, avui es transforma en una ruptura gairebé definitiva. I, aquesta vegada, els més afectats són Archie i Lilibet.

Els fills de Harry i Meghan tornen a estar al centre de la tensió amb la corona britànica. Segons fonts properes al Palau de Buckingham, el monarca ha pres una decisió que marca un abans i un després. La seva determinació ha generat sorpresa, debat i moltes interpretacions.

Carles III posa un límit als vincles reials.

L'última mesura presa des de Buckingham ha estat clara: endarrerir els passaports britànics d'Archie i Lilibet. Una decisió inesperada que ha causat impacte dins i fora del Regne Unit. Tot i que no hi ha cap comunicat oficial, mitjans britànics coincideixen que l'ordre va venir directament del rei.

Aquesta acció ha estat vista com un intent de bloquejar l'acostament dels infants al Regne Unit. Especialment en el cas de Lilibet, que mai no ha visitat el país natal del seu pare. Per a molts, això simbolitza un tall definitiu del lligam familiar i polític.

Archie va néixer en sòl britànic, però la seva germana ho va fer als Estats Units. Aquesta diferència ha estat clau en les gestions legals. Tanmateix, l'endarreriment deliberat dels documents suggereix una estratègia més profunda.

Una monarquia funcional sense els Sussex.

Des que va assumir el tron, Carles III ha deixat clara la seva visió d'una monarquia més austera. Només els membres actius i presents tindrien un rol institucional. En aquesta línia, qui viu a l'estranger i ha renunciat a les seves funcions queda fora del nucli.

Archie i Lilibet no rebran títols nobiliaris, ni ara ni en el futur. Així ho confirmen fonts properes al rei. No seran prínceps ni tindran cap representació com a part de la Casa Reial.

La decisió ha estat interpretada com un missatge directe a Harry i Meghan. No només és un gest administratiu, sinó també simbòlic. Per a molts, és una resposta personal del rei a les accions del fill menor.

Davant aquesta situació, l'entorn dels ducs de Sussex ha plantejat una alternativa dràstica. Estarien considerant que els seus fills adoptin el cognom Spencer. Un homenatge a la princesa Diana i un clar distanciament del cognom Mountbatten-Windsor.

Aquesta decisió seria legal i profundament simbòlica. Representaria una ruptura amb la monarquia i una manera de recuperar el control sobre la identitat dels seus fills. Allunyar-los de l'entorn reial sembla ser el nou rumb triat per la parella.

El pas fet per Carles III és ferm i calculat. Per a alguns, busca preservar l'estabilitat de la institució. Per a d'altres, és una reacció emocional a anys de desacords amb Harry i Meghan.

L'impacte d'aquesta decisió continua generant debat. El rei ha deixat clar que la seva visió de la monarquia no contempla concessions. I els fills dels ducs de Sussex són, per ara, els principals afectats.