Oficial, podria repetir-se el de Luís Figo: un fitxatge estrella de Florentino Pérez

La calma habitual del mercat d'estiu s'ha trencat amb una notícia que sacseja l'entorn dels grans clubs europeus. Des d'Anglaterra ha arribat una proposta que afecta directament el FC Barcelona. El Real Madrid ha estat contactat per tancar una operació que semblava estar a prop de l'etern rival.

Marcus Rashford, davanter anglès del Manchester United, ha estat ofert al conjunt blanc. La notícia ha estat revelada per Defensa Central i ha tingut un impacte immediat. Per moments, semblava que Rashford tenia peu i mig al Camp Nou.

Però la situació ha fet un gir inesperat. La difícil economia del Barça frena qualsevol avanç en l'operació. I el club d'Old Trafford ha decidit moure's ràpid per tancar el capítol com més aviat millor.

| E-Noticies

El United mou fitxa i assenyala el Bernabéu

El Manchester United ha ofert Rashford al Real Madrid per 40 milions d'euros. És el mateix preu que ha posat damunt la taula a altres clubs, inclòs el Barça. Amb contracte fins al 2028, l'atacant viu una etapa marcada per friccions amb el seu tècnic i un desig creixent de canviar d'aires.

Rashford ha estat una peça clau aquesta temporada amb Unai Emery. En 17 partits ha aconseguit 4 gols i 6 assistències. La seva velocitat, potència i desequilibri des de la banda esquerra han estat diferencials a l'Aston Villa.

El canvi de context li ha anat bé. Ha recuperat sensacions, confiança i protagonisme. Ara torna a estar a l'aparador dels grans, encara que no tots estiguin disposats a licitar.

| Europa Press

Florentino pren una decisió ferma

Al Real Madrid no han trigat a analitzar l'oferiment. El club blanc fa temps que busca un nou ‘9’ amb característiques diferents de les actuals. Tanmateix, Rashford no encaixa en aquest perfil desitjat.

Florentino Pérez ha estat clar amb el United i l'anglès no és als plans del club per reforçar l'atac. Tot i la seva qualitat, no compleix amb el rol específic que busca la direcció esportiva.

Des del Bernabéu no es mouran. La plantilla ja compta amb perfils similars, i el president no veu necessari afegir un altre jugador que parteixi des de l'esquerra. Rashford, per ara, queda descartat.

| Canva

El Barça, tocat enmig del soroll

El Barça veu com se li escapa un altre fitxatge per raons econòmiques. L'interès per Rashford era real, però el club no pot igualar ni assumir xifres com les del United. Això ha deixat la porta oberta a altres.

I el fet que el Real Madrid hagi estat en converses, encara que sense resultat, ha estat un cop simbòlic. Un moviment que recorda, en forma, aquell sonat cas de Luís Figo. Encara que aquesta vegada, el final no serà el mateix.

Rashford continuarà al mercat i el seu futur és incert, però el seu rendiment el recolza. Per ara, el Madrid tanca la porta. Altres clubs ja observen amb atenció.