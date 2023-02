Belén Esteban se emociona al anunciar la noticia más especial de su vida

Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse en el plató de Sálvame al hacer pública una de las noticias más importantes de su vida. Y es que después del infierno por el que tuvo que pasar, es consciente de que ese tema ya es cosa del pasado.

Esta conocida colaboradora de televisión se ha convertido en una de las protagonistas principales de la última emisión de esta programa. Pero, en esta ocasión, ha sido por unas inesperadas declaraciones de la presentadora Alicia Senovilla.

Durante esta semana, este formato deLa Fábrica de la Tele ha querido recordar la enemistad que mantiene Belén Esteban con esta conocida comunicadora. Y es que a pesar de que en el pasado trabajaron juntas y fueron amigas, poco queda ya de aquellos momentos.

Por eso, y después de traer al presente este conflicto, el equipo directivo ha emitido unas imágenes que no le han hecho ni pizca de gracia a 'la princesa del pueblo'.

Y es que, en una de sus últimas entrevistas, Alicia Senovilla no ha tenido ningún problema en cargar duramente contra la tertuliana de Telecinco.

Después de contar que la primera vez que Belén Esteban apareció en televisión, trabajando y no por hablar de su vida, fue en el programa que ella presentaba, la comunicadora le ha recordado a su enemiga que sabe muchas cosas sobre su vida privada.

Esta aparente amenaza ha sido suficiente para que la de Paracuellos saltara por los aires en pleno directo. Pero lo que verdaderamente ha sorprendido de este momento, ha sido la emotiva confesión que ha compartido con toda la audiencia de Mediaset España.

Belén Esteban no ha podido contener las lágrimas

Belén Esteban ha vuelto a emocionarse en su puesto de trabajo al recordar uno de los momentos más duros de toda su vida. Y es que a raíz de las polémicas declaraciones de Alicia Senovilla, la tertuliana se ha derrumbado en pleno directo.

Durante su última entrevista, esta presentadora aseguró que no guarda muy buenos recuerdos de su etapa laboral junto a 'la princesa del pueblo' y le ha querido recordar que sabe muchas cosas acerca de su vida.

"Si me tengo que sentar con ella y recordárselo, lo haré, pero no creo que lo quiera hacer, es una desagradecida", apuntó esta conocida comunicadora.

Pero lo que verdaderamente ha molestado a Belén Esteban ha sido la conversación que el exmarido de Alicia ha tenido con el equipo de Sálvame.

Este hombre ha dado a entender que, tanto él como Senovilla, le salvaron la vida en una ocasión. Como era de esperar, la colaboradora no se ha quedado callada ante estas polémicas palabras y no ha dudado en responder públicamente al exmatrimonio.

Belén Esteban ha confesado que, durante una de sus intervenciones en Antena 3, sufrió una "hipoglucemia". "Me quedé sin azúcar porque soy diabética, y lo único que hizo ella fue llamar al servicio médico".

"Si me ve desmayada con un bajón de azúcar, lo lógico es que me socorra, no me va a dejar morir. ¡Es que si no lo hace está cometiendo un delito! Qué pena, de verdad", ha apuntado la televisiva a continuación.

Tras aclarar lo que verdaderamente sucedió aquel día, Belén Esteban no ha podido evitar recordar uno de los episodios más duros de su vida: sus problemas de adicciones.

En relación con quién le ha salvado verdaderamente la vida, la madre de Andrea Janeiro ha querido dejar muy claro que a ella solamente le ayudaron los suyos:

"A mí me ayudaron los míos, a los que no quiero nombrar, mis dos amigas íntimas y parte de la cúpula de este programa. ¡Pero salir, salí yo sola!".

Además, y visiblemente emocionada, Belén Esteban ha asegurado que, aunque sabe que está más "gordita" y que tiene "más pecho, más barriga y más culo", ha conseguido ser la persona que siempre quiso.

"Me alegro mucho ahora porque mi psicólogo me decía que, cuando me viera al espejo, tenía que decirme cuánto valgo y qué guapa estoy", ha sentenciado la tertuliana.