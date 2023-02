Alba Carrillo se arma de valor y destapa lo último de Jorge Pérez

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer. La colaboradora de televisión no tiene pelos en la lengua y no tiene ningún miedo a seguir avivando la polémica. Ayer, Alba Carrillo volvía a armarse de valor y pronunciarse sobre el famoso encuentro con Jorge Pérez. Eso sí, revelando un nuevo dardo dirigido a la mujer del guardia civil, Alicia Peña.

Si hay algo claro de que Alba Carrillo es que ella no se calla, y anoche, durante el debate de La isla de las tentaciones, volvía a sembrarse la polémica. Sandra Barneda aprovechó la presencia de la modelo para preguntarle sobre el tema de Alicia Peña y Jorge Pérez, y esta no dudó en destapar lo último sobre el famoso affaire.

Alba Carrillo vuelve a pronunciarse

Parece que la historia del famoso encuentro de Alba Carrillo y Jorge Pérez nunca va a terminar. Tras convertirse en el tema estrella durante los últimos meses, todo apuntaba que ya estaba terminado. Sin embargo, el pasado sábado, el guardia civil y su mujer volvía a la carga.

El tema volvía a tomar fuerza y fue entonces cuando la modelo no permaneció callada, y, a través de las redes sociales, mostró su enfado con las declaraciones de ambos. Pero ayer la modelo volvía a sembrar toda la polémica tras una pregunta directa de Sandra Barneda.

Alba Carrillo se encontraba en el debate de La isla de las tentaciones, donde debatía sobre un beso que un concursante había dado a una chica con novio. Alba se pronunciaba al respecto, mostrando su apoyo a la concursante implicada:

"Sois los dos maravillosos, los dos me encantáis, es una pena que esté enfadada con lo que ha pasado con el beso, tú me encantas y le veo a él y me encanta también", sentenciaba.

Por otro lado, Sandra aprovechaba la situación y no dudó en preguntarle a Alba Carrillo sobre el tema, ya que mantenía mucho paralelismo con su historia.

"Entonces entiendes que la mujer de Jorge pueda estar muy enfadada...", le espetaba la presentadora ante el asombro de Alba. Pero la colaboradora, como viene siendo habitual, no permaneció callada. La modelo respondía destapando lo último del guardia civil. Y es que Alba tiene claro que entiende la actitud de Alicia, pero no comparte que la haya atacado de esa forma:

"Yo siempre lo he entendido, pero lo que no se hace es echar mierda a otra mujer, el problema es de su marido, yo no me he casado con ella", revelaba la colaboradora.

Alba Carrillo ya no se calla

Una vez más, Alba dejaba constancia de que no va a permanecer callada y que si le preguntan, ella responde de forma contundente. La colaboradora está muy cansada de la imagen que se ha pintado de ella. Por lo que tiene claro que no piensa hacer el papel de mala.

Su postura es clara y es la que ha estado defendiendo durante todos estos últimos tiempos. Además, Alba piensa seguir adelante si siguen tachándola de ser la culpable. Por el momento, Jorge Pérez no ha vuelto a pronunciarse al respecto, y tampoco se sabe sus planes de futuro.

Hay muchos que apuntan a que posiblemente su vuelta a televisión ocurra antes de lo previsto. De ser así, Alba Carrillo y Jorge podría volver a reencontrarse en los pasillos de Telecinco, o incluso en los platós de televisión.