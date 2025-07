Sorpresa per la decisió de Nico Williams: el Barça no és la seva única opció

per Redacció

Nico Williams s'ha convertit en un dels jugadors més cobejats de LaLiga. La seva temporada amb l'Athletic Club ha estat espectacular i el seu futur genera moltes expectatives. Tanmateix, l'extrem té clar quina serà la seva pròxima decisió.

Lluny de complicar-se la vida amb opcions impossibles, Nico només considera dos camins per a la campanya que ve. No pensa en sortir a l'estranger, sinó en seguir a Espanya. LaLiga és la seva prioritat.

Renovació o fitxatge

Segons fonts properes al jugador, el seu principal desig és vestir la samarreta del FC Barcelona. Durant les últimes setmanes, s'ha intensificat el contacte entre el seu representant i la direcció esportiva blaugrana. La reunió entre Félix Tainta i Deco ha estat molt positiva, reprenent converses després d'un any en pausa.

Encara que el Barça encara no ha pres una decisió ferma, Nico manté clar el seu objectiu. Vol jugar amb els seus grans amics com ho són Lamine Yamal, Balde o Pedri. En cas que l'operació no prosperi, té sobre la taula una proposta de renovació amb l'Athletic Club.

El club rojiblanc li ha ofert un contracte de cinc anys amb una xifra molt atractiva. Serien 10 milions d'euros nets per temporada, una quantitat que mostra l'interès de retenir-lo a tota costa. Malgrat l'oferta econòmica, els diners no són la seva motivació principal.

Nico està disposat a cobrar menys si finalment fitxa pel Barça. La seva prioritat és esportiva i sentimental, no econòmica. A més, ha deixat clar que no vol esperar fins a l'agost per definir el seu futur.

Nico Williams, un talent en plena ebullició

El jove extrem de 22 anys ha brillat amb llum pròpia aquesta temporada. Amb 11 gols i 7 assistències en 45 partits oficials, s'ha consolidat com una peça clau en l'esquema d'Ernesto Valverde. La seva velocitat i capacitat per desequilibrar fan temible la dupla que forma amb el seu germà Iñaki Williams.

Gràcies al seu rendiment, l'Athletic ha tornat a posicions europees, acabant quart a LaLiga. Aquest èxit els dona opció de jugar la Champions, una motivació extra per a Nico. Tanmateix, la temporada no va acabar com esperaven.

L'equip va caure a semifinals de l'Europa League davant el Manchester United. Nico somiava disputar la final a San Mamés, però l'eliminatòria va ser desigual. Malgrat la decepció, la seva temporada ha estat per recordar.

La seva clàusula de rescissió ha despertat interès en diversos grans clubs, encara que ell només pensa en quedar-se a Espanya. El mercat es manté atent al seu següent moviment. Els pròxims mesos seran decisius per al futur del davanter navarrès.

Nico Williams encarna la barreja perfecta entre joventut, talent i ambició. L'Athletic vol retenir-lo, però el somni de jugar al Barça segueix intacte. La pròxima temporada definirà si el seu destí serà al Camp Nou o a San Mamés.