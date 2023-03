Vicky Martín Berrocal se rompe al admitir el calvario que ha sufrido toda su vida

Vicky Martín Berrocal está siendo noticia en los últimos días por varios motivos. Más allá del reencuentro entre su exmarido Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Manuel Benítez, la diseñadora ha saltado otra vez al primer plano mediático por la publicación de su libro La felicidad ni tiene talla, ni tiene edad.

En la promoción de este libro, la madre de Alba Díaz está dejando unos sorprendentes titulares que están dejando en shock a más de uno.

| GTRES

Vicky Martín Berrocal no deja a nadie indiferente con sus declaraciones

Hace unos días, hablaba en El Hormiguero de los hermanos secretos que tenía. Ahora, en una entrevista en la revista Hola ha vuelto a estremecer al público con una desgarradora confesión que ha helado el alma a muchos de sus fans.

Vicky Martín Berrocal ha celebrado recientemente 50 cumpleaños. Se trata, sin duda, de uno de los rostros más respetados del mundo de la prensa del corazón, pero ella misma ha admitido que también ha tenido que vivir auténticos calvarios que le han hecho la vida imposible.

Sobre ello se ha abierto en su última entrevista. Y es que no ha hablado sin tapujos del calvario que ha sufrido desde pequeña y que la ha perseguido buena parte de su vida.

En esta entrevista, Vicky Martín Berrocal ha explicado que “de pequeña me llamaban gorda y tenía miedo a saltar a la comba, jugar o tirarme de cabeza a la piscina”. Algo que, sin duda, “ha limitado mi vida”, comentaba.

La diseñadora ha confesado que “la báscula ha sido un problema en mi vida, una lucha constante. He llorado mucho frente al espejo y al vestirme”. Además, este problema la ha llevado a tomar decisiones drásticas. “Ha habido días que no he salido de casa por no verme bien, aunque todo el mundo me veía bien”, admitía.

Por este motivo ha decidido publicar su libro. Cree que estas cosas “no deberían pasar. Ya está bien de juzgarnos a nosotras mismas. No voy a cambiar el mundo, pero, como tengo un altavoz, decidí aportar mi grano de arena”.