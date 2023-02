Tamara Falcó hace una confesión sobre su madre que hiela al público

¡Qué emocionantes están siendo estos días para Tamara Falcó! No es para menos la verdad porque la marquesa de Griñón está preparando todos los detalles de su boda con Íñigo Onieva.

Y, aunque faltan todavía unos meses, recordemos que se casan el 17 de junio de este año, lo cierto es que la hermana de Ana Boyer lo quiere tener todo listo. Sin duda alguna, una de las personas que más le está ayudando en todo esto está siendo, evidentemente, Isabel Preysler.

La socialité estaría supervisando hasta el último detalle del casamiento de Tamara Falcó. Está claro que en todo lo que tenga que ver con este asunto, la expareja de Vargas Llosa tiene voz y voto. Respecto a esto, justamente, la misma Tamara Falcó ha hecho una confesión que ha dejado a todo el mundo de piedra.

Tamara Falcó sobre Preysler. "Mi madre no lo ha entendido"

Poco a poco vamos conociendo todos los detalles de la esperada boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. De momento, ya sabemos donde tendrá lugar el precioso enlace: en El Rincón, palacio que heredó la influencer de su padre, Carlos Falcó. En cuanto al anillo de pedida, lo cierto es que es otro nuevo que el que tenía anteriormente.

Tal y como la misma influencer mostró en 'El Hormiguero', la nueva joya es muy parecida a la que tenía al principio, con la única diferencia de que los diamantes son más grandes. "¡Menudos piedrolos! Es como el de la otra vez, pero más gordo", le comentaron sus compañeros.

Es cierto que estos detalles son muy importantes a la hora de celebrar una boda, pero hay otro todavía más relevante del que se fijará todo el mundo cuando llegue el gran día: el traje nupcial.

Así es, Tamara Falcó ya tiene traje para lucir el que será, sin duda, uno de los días más importantes de su vida. Hace unos días, Tamara Falcó viajó junto a su prometido, su suegra, Carolina Molas, y su amigo, Juan Avellaneda, para visitar el atelier de Sophie et Voilà en Bilbao. Allí, se hizo la primera prueba de su traje de novia.

¿Cómo es su traje de novia? Ella misma dio todos los detalles en el mencionado espacio. "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo y me tuve que pelear bastante", dijo.

"Quien no lo entienda es porque es ignorante", le comentó Juan del Val, su compañero, defendiéndola. Y es que la misma Tamara Falcó confesó que a Isabel Preysler le causó bastante sorpresa su traje nupcial.

"No, no, mi madre y mi hermano no lo han entendido...", reveló Tamara Falcó. A pesar de la negatividad de ellos, lo cierto es que Tamara Falcó tuvo muy claro que quería casarse con ese diseño.

"Vi ese vestido, que no es el mismo, pero sí inspiración, y le dije a mi hermana 'Ana, te tienes que casar con él' y ella me dijo que no se casaba con eso. Luego, pensando ideas lo volví a ver. ¡Lo había olvidado!", desveló Tamara Falcó.

El veredicto final de Preysler sobre el traje de novia de Tamara Falcó

Según explicó Tamara Falcó, quiso confiar en esta exclusiva firma de moda para hacer realidad el traje de sus sueños. "No es la tela definitiva, porque sería un mal gasto, pero sobre esto hacen el vestido", dio más detalles Tamara Falcó sobre su traje.

Pero, volviendo al tema de Preysler, lo cierto es que la colaboradora aseguró que, aunque su madre no entendió el diseño, sí que le gusta. "La moda es una forma de expresión y para mi hermana ese vestido no era su vestido, es el mío", prosiguió Tamara Falcó.

"Es diferente al que vi y lo han mejorado. Todo el que lo ha visto dice 'han conseguido hacer un vestido que eres tú'", zanjaba Tamara Falcó emocionada.