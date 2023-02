Pepe Navarro se atreve a dar la última hora sobre sus problemas legales

Pepe Navarro ha reaparecido públicamente tras el juicio que tuvo con Ivonne Reyes hace aproximadamente una semana. Y es que la semana pasada, una gran mayoría de medios de nuestro país se hacía eco de este polémico suceso. Recordemos que fue la venezolana quien interpuso una demanda contra el cordobés por supuestas injurias y vejaciones hacia su persona.

La verdad es que lo que más suscitaba interés de todo esto era el esperado reencuentro entre el periodista y la excolaboradora de Viva la Vida, además de cómo iba a solucionarse este conflicto legal, claro está. Tras la salida de los Juzgados, nada más se volvió a saber de este tema.

Ahora, ya han pasado siete días de ese tenso momento... ¿Cómo ha quedado todo este escándalo? ¡El mismo Pepe Navarro lo ha aclarado!

Pepe Navarro: "La fiscal ha pedido mi absolución"

Que Pepe Navarro e Ivonne Reyes se llevan como los perros y los gatos no es ningún secreto para nadie. Y es que los problemas judiciales entre el presentador y la modelo se remontan a hace aproximadamente 14 años. Sin duda alguna, una larga batalla en los tribunales que, a día de hoy, parece que nunca va a llegar a su fin.

El último juicio que han tenido justamente se organizó la semana pasada. Ahora, a la espera del veredicto final, todo parece indicar que la Justicia se posicionará a favor del exlocutor de radio. Asimismo lo ha confesado Pepe Navarro, que acaba de pronunciarse públicamente sobre su última batalla judicial con la que fue su amante.

"Estoy satisfecho de cómo ha ido todo, la fiscal ha pedido mi absolución. Ahora falta la sentencia del juez, que es quien tiene la última palabra en estos asuntos", comentó el presentador.

A su vez, aclaró que "denunciarme porque digo que su hijo no es mío, cuando todo el mundo lo sabe, no creo que sea ningún delito. Hay una prueba documental y científica que así lo demuestra".

"Entonces, si cada vez que yo lo diga va a denunciarme, es una forma de instrumentalizar la justicia y más en un juzgado como este que es grave. No sé si viene a jugar", reveló.

Respecto a las declaraciones que dio cuando entró a los Juzgados, que recordemos que aseguró que tenía miedo, Pepe Navarro también se pronunció. "Ha sido una broma, porque estoy muy tranquilo", explicó.

"Me he pasado años sin mencionar para nada a esta señora, bien callado y sin hablar mal de ella. A ver si se acaban de una vez por todas las demandas. Porque es una persona que a veces parece que está en un parvulario y otras en un manicomio… Ella es la que no para de descalificarme", se justificó.

Ivonne Reyes confesó la pesadilla que vivió por culpa de Pepe Navarro

Por otro lado, no solo Pepe Navarro ha sido el único que ha hablado públicamente tras el juicio, sino que también lo ha hecho la misma Ivonne Reyes. En el caso de la venezolana, esta concedió una entrevista para la revista Lecturas, edición que justamente salió horas antes de que el periodista y la modelo se volvieran a ver las caras.

Fue en la mencionada publicación donde la excolaboradora se sinceró como en muy pocas ocasiones lo ha hecho y relató su dura experiencia con Pepe Navarro. "Yo no era consciente de que estaba viviendo un maltrato psicológico continuado", contó.

"Siempre he temido por mi integridad física y la de mi hijo. Si me pasa algo, ya sabéis quién ha sido. Lo digo aquí y en la policía", expresó. "Si la policía me llama por teléfono, lo tengo que coger. Si no hacen un despliegue grande para protegerte", zanjó.