Paloma Cuevas da el paso definitivo con Luis Miguel

No cabe duda de que la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel avanza a pasos agigantados. Si bien todavía no han confesado su amor públicamente, la verdad es que los actos por sí solos demuestran lo enamorados que están.

Algunas pruebas de ello son los planazos que han hecho hasta ahora juntos: veladas románticas en restaurantes exclusivos y escapaditas a rincones de nuestro país. Sin duda, la relación de ellos dos va viento en popa y todo apunta a que va muy en serio.

De hecho, ya en su día se especuló que el cantante le había regalado un anillo de compromiso a la diseñadora, aunque al final solo se trató de un simple rumor. Ahora, la misma Paloma Cuevas ha hecho toda una declaración de intenciones respecto a su idílico romance con el artista que, sin duda alguna, no solo habrá dejado impactada a su familia, sino que también ha sido otra evidencia más de que su relación con el cantante está más que consolidada.

La declaración de amor de Paloma Cuevas a su pareja

Desde que salió a la luz el rumor de que Paloma Cuevas mantenía una relación sentimental con su gran amigo del alma, Luis Miguel, todos los medios, tanto nacionales como internacionales, enloquecieron. A decir verdad, esta información fue un bombazo, ya que nadie se podía ver venir que ellos dos serían pareja.

Como era de esperar, en un principio, hubo mucha gente que no se creyó del todo que ambos mantuvieran un romance. Recordemos que Paloma Cuevas y el mexicano se conocen desde que eran pequeños y, desde entonces, les ha unido una gran amistad. Por este motivo, cuando salieron a la luz fotos de ellos dos, a muchos no les resultó extraño que fueran pillados juntos.

Eso sí, como bien dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y, en efecto fue así. Muy pronto, los medios fueron testigos de todos los planes románticos que hacían los tortolitos. Ahora, tiempo después, la parejita ya no se esconde, de hecho, hasta presumen de su amor fuera de nuestras fronteras.

Tal y como se ha podido ver en la última historia de Instagram de Paloma Cuevas, tanto ella como el artista mexicano se encuentran en Nueva York. En el vídeo en cuestión que publicaba la diseñadora, se podían ver los preciosos e iluminados rascacielos, típicos de esta ciudad, de noche.

Pero, lo que verdaderamente sorprendió de todo esto es la canción que decidió añadir la exmujer de Enrique Ponce a la imagen: Fly me to the moon. Si alguien es fan de Luis Miguel, sabrá perfectamente que esta es la melodía que interpretó junto al gran Frank Sinatra por allá en los años 90.

Desde luego, con este detallazo, no nos cabe la menor duda de que Paloma Cuevas ha confirmado su amor por el cantante, sin decirlo expresamente, claro está. Como bien se sabe, en ocasiones sobran las palabras, como precisamente ha sucedido en este caso en concreto.

Paloma Cuevas y Luis Miguel, hechos el uno para el otro

Por otro lado, un testigo ha asegurado en Semana que coincidió justamente en Nueva York con Paloma Cuevas y Luis Miguel. Asimismo, aseguró que en todo momento “ambos fueron supereducados” y que generaron bastante interés entre los presentes por la elegancia que cada uno de ellos desprendía.

Mientras el artista llevaba su “característico look todo de negro con un abrigo largo”, Paloma Cuevas, por su parte, lució un “vestido verde oscuro”. Si algo sabemos con certeza, es que la pareja hasta tiene en común la sofisticación.