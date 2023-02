María Patiño descubre que tiene un problema por culpa de Dani Alves

María Patiño se ha vuelto a meter en un lío y todo por culpa de Dani Alves. Y es que, después de conocer la última decisión que ha tomado laAudiencia de Barcelona en relación con su supuesta violación, la periodista se ha enfrenado a uno de sus compañeros de trabajo.

Hace unos días, este órgano institucional acordó que el futbolista siga en prisión, mientras se continúa investigando la causa por su presunta agresión sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona.

| Telecinco

Como era de esperar, esta noticia no pasó desapercibida para los medios de comunicación de nuestro país, ni siquiera para Sálvame. Durante la última emisión de aquel día, María Patiño y el resto de sus compañeros quisieron opinar acerca de este polémico tema.

Pero, lo que menos se podía imaginar la presentadora del formato era que Dani Alves la iba a enfrentar directamente contra uno de sus compañeros y grandes amigos dentro del mundo de la comunicación.

María Patiño, en serios problemas

María Patiño protagonizó una fuerte discusión con Nacho Abad por el caso de Dani Alves. Tras varias semanas, este periodista experto en sucesos regresó al plató de Sálvame para comentar el último fallo de la Fiscalía en relación con este tema.

Y es que, según relató este comunicador, “la Audiencia Provincial de Barcelona dice que el hecho de que el deportista se quede o no en libertad, no afecta a la seguridad emocional de la víctima”.

Es decir, este organismo considera que si lo hubieran dejado en libertad y la víctima se hubiera sentido mal, “no es problema de la Audiencia”.

| EuropaPress

Estas palabras no terminaron de convencer a María Patiño, quien no tardó en salir públicamente a debatirlas. “Pero lo fundamental que dice la Audiencia, no es eso”, dijo la presentadora.

Por eso, aseguró que donde tendrían los medios de puntualizar es en “los indicios de criminalidad por las testificales”. Y es que, considera que “las pruebas biológicas que encuentran, tanto en el cuerpo de la víctima con en el lavabo”, avalan el testimonio de la presunta víctima.

Aparte, María Patiño subrayó que la Audiencia niega que “los juicios mediáticos hayan afectado a la decisión” y alega que una persona, que da cinco versiones diferentes, “es de dudosa credibilidad a la hora de concederle la libertad”.

Además, la comunicadora consideró que era “importante no hacer uso de lo que a uno le conviene”, porque los indicios, hasta la fecha, “apoyan a una joven que ha tomado la decisión de denunciar a un futbolista”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Tras escuchar el discurso de María Patiño, Nacho Abad quiso dejar muy claro que ambos tienen “un enfoque muy diferente”.

“Claro que lo tenemos, pero eso es lo bueno y lo sano”, señaló María Patiño, antes de dar paso al bloque de publicidad. Al volver, el colaborador de la tarde quiso recordar que en España hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

También explicó que la Audiencia ha corregido todo lo que dijo la anterior jueza encargada del caso. Y es que, “dice que se ha equivocado porque metió a Alves en prisión, ya que podría reaccionar de forma violenta y con represalias con la víctima”.

Pero, por su parte, la Audiencia “dice que se equivoca porque Alves no ha tenido ningún tipo de presión contra la víctima”.

| Gtres

Estas palabras no terminaron de convencer a María Patiño, quien quiso volver a hacer hincapié en “los indicios de criminalidad”. “Ya, pero los indicios se ven en el juicio”, le respondió su compañero de profesión.

Después de escuchar la justificación de Abad, la presentadora le preguntó si “el auto no hace hincapié en lo que has dicho y en los indicios de criminalidad que avalan a la víctima”.

“Yo no estoy diciendo eso, te estoy diciendo que en mi discurso estoy empezando por las razones por las que entra en prisión. Ahora, si quieres hablamos de los indicios”, zanjó Nacho Abad. “Yo he venido aquí a explicar un auto. Ni me pongo a favor de Alves ni en contra”.