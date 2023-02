Manuel Díaz: su nueva madrastra da una última hora que nadie esperaba

Manuel Díaz está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. Hace unas semanas, ‘El Cordobés’ recibía la mejor de las noticias posibles: su padre lo reconocía púbicamente. Durante muchos años, el diestro ha luchado muy duro para que esto ocurriese.

Pero, finalmente, lo han logrado. Padre e hijo han llegado a un entendimiento y ya se han visto juntos ante el ojo público. Ahora, Maria Ángeles, mujer de Manuel Benítez y madrastra de Manuel Díaz ha dado una última hora sobre la auténtica relación que existe. Algo que muy pocos esperaban, ya que no es muy dada a hablar con los medios de comunicación.

Por otro lado, Manuel Díaz también se ha aventurado a arrojar un poco de luz sobre cómo están siendo estos primeros encuentros tras tantos años de separación.

Manuel Díaz conoce la última hora

Si hay algo que está claro es que Manuel Díaz quiere recuperar todo el tiempo que ha perdido con su padre. Han sido momentos muy complicados, pero ‘El Cordobés’ nunca había perdido la esperanza de que el reencuentro se produjese. Finalmente, Manuel Benítez daba el gran paso y afirmaba que el acercamiento entre padre e hijo era toda una realidad.

Benítez hablaba con los medios de comunicación, que tanto lo han machacado mediáticamente, y reconocía el gran momento que estaban viviendo:

El diestro reconocía que se encontraba “muy bien” con la situación. Además, contó con todo lujo de detalles cómo había sido ese reencuentro con su hijo: “Él no habló con la lengua, habló con lo que tiene dentro, con el corazón”. Además, nos ha asegurado que “me tuvo el corazón en un puño”, confesaba.

Pero lo que más ha sorprendido, ya que muy pocos lo esperaban, es que la mujer del padre de Manuel Díaz también ha hablado al respecto. Marí Ángeles, mujer de Manuel Benítez, daba la última hora sobre cómo estaba siendo este acercamiento y cómo lo estaba viendo.

Mari Ángeles reconocía que estaba “muy feliz” del acercamiento:

“Yo soy así, desde que nací, soy así, yo quiero que se lleve todo el mundo bien y además lo agradezco que lo hayan dicho, las personas que me conocen, desde que me conocen, lo saben también, con eso me quedo”, confesaba. Para Mari Ángeles es todo un respiro saber que su pareja ha recuperado la relación con su hijo.

Manuel Díaz se reencontrará con su hermana

A la mujer de Manuel Benítez no le gusta demasiado el mundo de los medios, pero tampoco tiene problema a la hora de responder a las preguntas de los reporteros. Mari Ángeles habló sobre la ausencia de la otra hija de Manuel Benítez, Mari Ángeles Raigon, en el reencuentro.

Al parecer, no pudo asistir debido a que tenía unos compromisos un tanto delicados que le impidió estar presente.

“Ella está cuidando a su madre en Barcelona, nos dio un disgusto porque fue justo cuando la llamaron, su madre estaba mal, y se tuvo que ir”, revelaba la mujer de Benítez. No cabe duda de que estarán siendo momentos muy emocionantes, donde los sentimientos estarán a flor de piel. Incluso la hermana de Manuel Díaz confesaba que no tenía ningún problema con su hermano y que “le gustaría verlo pronto”. Por lo que es más que probable que otro reencuentro esté al caer.