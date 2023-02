Manuel Díaz hace una nueva confesión sobre su padre que cambia la historia

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha dejado a todos sin palabras tras compartir una nueva confesión acerca de su padre. Y es que, después de su esperado encuentro, el diestro ha desvelado un dato que supondrá un antes y un después en este conocido clan.

Después de 54 años de espera, el torero por fin consiguió hacer realidad uno de sus mayores sueño. Por eso, el pasado 14 de febrero no tardó en acudir a sus redes sociales para inmortalizar este deseado momento.

“La foto de mi vida”, escribió Manuel Díaz en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que aparece con su padre.

Ahora, y después de este momento tan especial, el padre de Alba Díaz ha decidido hacer una rueda de prensa para agradecer públicamente todo el apoyo que ha recibido en estas cinco décadas.

Pero lo que verdaderamente ha llamado la atención de esta intervención son las palabras que ‘El Cordobés’ le ha dedicado a su progenitor. Y es que, no se lo ha pensado dos veces a la hora de contar un dato, hasta ahora desconocido, de su padre.

Manuel Díaz desvela toda la verdad

Manuel Díaz ha querido comenzar su intervención contando todos los detalles de su prueba de paternidad. “Había oído la verdad, pero necesitaba la mía”, ha comenzado diciendo.

Y es que, según el torero, él siempre quiso hacerse esa prueba de paternidad, aunque era una situación que le daba “mucho miedo”. A continuación, se ha dispuesto a contar cómo se enteró de toda la verdad:

“Yo estaba en el campo y, de repente, recibo una llamada de teléfono, me dice que tengo un 99%… Dice que somos compatibles”.

Tras esta confesión, Manuel Díaz ha querido compartir con todos los presentes en esta rueda de prensa cómo llegó a conocer a su padre. Y, aunque siempre había vivido con el “no”, cuando le “surgió la oportunidad” de tener un cara a cara con su progenitor, no se lo pensó dos veces.

“Me dije «necesito verlo a medio metro de mí porque es algo vital en mi vida». El contacto fue al principio telefónico, hasta que llega el día en que decidimos vernos”.

En este momento, Manuel Díaz ha confesado que tuvo la opción de elegir qué personas estarían presentes en este momento tan importante de su vida.

Así que, sin dudarlo ni un segundo, optó porque fuera “una reunión íntima”, a la que acudieron la compañera de su padre, Mari Ángeles, “que es un ángel en la tierra y que ha hecho posible esto”, y su mujer Virginia.

Y, aunque ya han pasado unos días de este encuentro, Manuel Díaz no ha podido evitar recordar lo nervioso que estaba en aquel momento:

“Llega el día y, en ese momento, es la primera vez que yo escucho la palabra que llevaba toda la vida queriendo escuchar. Él me está esperando en mitad del camino, yo me tiro del coche y me dice: «Hijo, todo llega, ya estamos aquí»”.

Según él mismo ha compartido públicamente, “esas palabras se me clavaron dentro”. Y es que, en ese momento, el mundo entero se paró ante ellos y, por fin, pudo ver y tocar a su padre después de cinco décadas de espera.

“Esa sensación no la he sentido en mi vida con nadie […] Me senté y le dije: «Perdona si he hecho algo que no debiera, pero las circunstancias me han obligado». Y él me dijo: «Perdóname tú a mí». Y ya está, es lo que necesitaba”.

No hay ninguna duda de que, para Manuel Díaz, ese día ha marcado un antes y un después en su vida: “En ese momento hemos nacido los dos”.

“No había palabras, no había reproches. No había nada porque era nuestro momento… Yo solo buscaba meterme debajo de él, que me acurrucara”, ha reflexionado a continuación.

Finalmente, y después de asegurar que estuvieron juntos durante horas, Manuel Díaz ha confesado que, de tanta emoción, aquella noche “caí malo”.