Makoke lo para todo para anunciar una noticia especial y emocionante

Makoke ha causado sensación al anunciar que finalmente ha dado el gran paso. Por todos es conocido que la exmujer de Kiko Matamoros cuida mucho su imagen. Además, en más de una ocasión, Makoke ha reconocido haberse sometido a retoques estéticos para alcanzar el cánon de belleza que siempre ha buscado.

Pues ahora, Makoke lo ha paralizado todo al anunciar la noticia más emocionante: se ha sometido a una intervención quirúrgica para lograr tener la cara que siempre ha querido. Según han contado desde Sálvame, Makoke se habría sometido a un ‘lifting cervical’ para rejuvenecer su rostro.

Makoke anuncia su gran cambio

Hace unos meses, en una entrevista en El Deluxe, Makoke reconocía que llegaba a rozar la obsesión por su aspecto. Ella es una mujer muy deportista y que disfruta cuidándose. Y lo cierto es que, a sus 53 años, Makoke está espectacular.

“Me cuido desde los 20 años y una va cumpliendo años y le gusta estar bien. Me hago mis cosas. Estoy obsesionada con el deporte y con cuidarme”, revelaba la colaboradora de televisión. Pero la verdad es que Makoke también ha recurrido a la medicina estética para mejorar su aspecto físico.

Ella misma ha confesado que no tiene ninguna ‘obsesión’ por permanecer joven, pero sí es algo que lucha a diario por conseguir. En varias ocasiones, la colaboradora de televisión ha confesado haberse sometido a algunos retoques con ácido hialurónico y bótox.

Pero esta vez, Makoke ha ido más allá y se ha sometido a una intervención de mayor envergadura. Un ‘lifting facial’ que, según ella ha contado, han cortado partes de la piel de su cara para levantársela.

“Me han cortado piel, es como cortar y pegar. Se recorta algo de la flacidez del cuello y en la mandíbula, los cogotes de merluza que los llamo yo, y te los suben un poquito para reforzar los pómulos”, ha confesado. Esto no se trataría de una intervención meramente ambulatoria, todo lo contrario.

Esta operación ha tardado en torno a las cuatro horas, y el postoperatorio tendrá a Makoke recuperándose durante un tiempo. La prensa ha podido captar a la exmujer de Kiko Matamoros saliendo totalmente tapada de la clínica donde se sometió a la operación.

Y es que la colaboradora de Televisión no quiere que la vean hasta que no esté recuperada al cien por cien. Eso sí, Makoke entraba en directo en Fiesta donde hablaba sobre cómo se sentía, reconociendo que estaba aún “muy hinchada”.

Makoke asegura no tener miedo al paso del tiempo

Son muchos los detractores que han comenzado a salir, afirmando que Makoke no acepta el paso del tiempo. Pero la colaboradora hace oídos sordos a todas estas palabras y tiene muy claro el motivo que le ha llevado a realizarse el lifting.

Y es que, según ha contado, Makoke se encuentra en la edad perfecta para someterse a ese procedimiento:

“Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva también”, confesaba. Por el momento, la colaboradora de Fiesta asegura que no va a someterse a más cirugías, al menos no a corto plazo:

“Me han cortado desde la oreja hacia abajo”, añade. "Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante”, zanjaba.