Jaime Cantizano airea una información que no deja indiferente a nadie

Jaime Cantizano ha sorprendido a todos con su última publicación en redes sociales. El presentador ha revelado una información que no ha dejado indiferente a absolutamente nadie. Jaime siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y ser muy directo a la hora de denunciar una situación, y así ha sido.

A través de su cuenta de Twitter, donde acumula casi 120k de seguidores, el presentador ha abierto un debate que atañe a la sociedad. Y es que cuando utilizas el transporte público, la actitud de algunos pasajeros puede llegar a sorprender mucho.

Jaime Cantizano cuenta algo muy sorprendente

El presentador nunca ha tenido problema en denunciar públicamente cuando algo no le ha parecido bien. Eso mismo es lo que ha hecho en su cuenta de Twitter. El gaditano publicaba una instantánea donde salía en uno de los vagones del AVE.

Jaime se encontraba haciendo un viaje, cuando la actitud de un pasajero llamó su atención, y no ha dudado en mostrarlo en redes.

En la fotografía revelada por el presentador se podía ver a uno de los pasajeros totalmente descalzo. Jaime Cantizano ha acompañado la fotografía con la siguiente frase: "Individuos que se sienten como en casa… #viajarenave", escribía. Al parecer, a Jaime no le ha parecido demasiado bien esta actitud incívica en el transporte público.

A raíz de la fotografía, la gente no ha dudado en abrir un intenso debate sobre lo que esa imagen significaba. Algunos usuarios de redes sociales han señalado que era una postura muy poco higiénica, mientras que otros afirmaban que se trataba de algo muy común.

La publicación se ha llenado de interacciones, incluso han llegado a criticar que Jaime publicase dicha fotografía en las redes sociales.

En un gran momento

Jaime Cantizano se encuentra en una gran etapa, tanto a nivel personal como profesional. El periodista fue uno de los grandes rostros de la televisión durante muchos años. En ¿Dónde estás corazón?, el gaditano cosechó un enorme éxito y su popularidad se disparó.

Sin embargo, en la actualidad, Jaime está centrado en otros proyectos profesionales que nada tienen que ver con la televisión, pero sí con los medios. El presentador está triunfando en Onda Cero con su programa Por fin es lunes.

| Europa Press

A juzgar por sus últimas declaraciones, parece que el comunicador no echa de menos los focos de la televisión, más bien todo lo contrario. Jaime Cantizano no puede estar más contento con el rumbo que ha tomado su trayectoria profesional.

"Yo sabía que había que variar el rumbo, quería avanzar en mi carrera como comunicador y no me equivoqué. Me ha beneficiado como comunicador y también personalmente porque me ha dado la opción de disfrutar de mi vida", ha confesado recientemente para Diez Minutos.

Pero, sin duda alguna, lo que de verdad llena al presentador es su hijo Leo. Jaime Cantizano ha revelado que ser padre es lo mejor que le ha pasado nunca:

"Es la mejor decisión que pude tomar y me ha ayudado a descubrirme, me ha ayudado a que aflore esa parte que tiene que ver con el amor desinteresado, los sentimientos, acariciar, jugar", confiesa

"Un hijo es una enorme responsabilidad. Hay veces que como cualquier padre digo: 'ya no puedo más, porque no me llega la energía', pero es la mejor decisión que he tomado", revela a Diez Minutos.

El comunicador atraviesa una etapa dorada donde ha encontrado el equilibrio perfecto entre su faceta profesional y la realización personal.