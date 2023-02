Gema Aldón sorprende a todos al confirmar el rumor sobre su vida privada

Cuenta atrás para el gran estreno de Supervivientes 2023. Y es que ya falta muy poquito tiempo para que se emita uno de los concursos más exitosos de Telecinco. Si no que se lo digan a la misma Gema Aldón, que ya tiene todo listo para emprender esta prometedora aventura.

Recordemos que la hija de Ana María Aldón fue una de las primeras participantes del programa confirmadas. Para qué mentirnos, un personaje de su talla interesaba, y mucho a decir verdad, en el mencionado espacio.

Ahora, la mayoría de concursantes, o bien ya están haciendo las maletas para viajar hasta Honduras o ya se encuentran en la isla, como seguramente sea el caso de Gema Aldón. Y es que recientemente la joven publicó vía redes sociales un escrito en el que se despedía de una persona muy especial para ella. Una declaración que, desde luego, no ha pasado inadvertida porque se ha confirmado lo que venía siendo un secreto a voces respecto a su intimidad.

Gema Aldón dice 'adiós' a una persona muy especial

Gema Aldón está a punto de vivir una experiencia que, sin duda alguna, será inolvidable para ella. No hace falta decir que es la primera vez que la agente funeraria va a concursar en un reality de televisión.

No cabe duda de que esto es toda una novedad para ella. Si bien es cierto que en los últimos tiempos ha tenido contacto con la pequeña pantalla, lo cierto es que el hecho de participar en un concurso no se puede comparar ni de lejos con las entrevistas que ha concedido hasta la fecha en Telecinco.

La hija de Ana María Aldón tiene muchas ganas de adentrarse en esta emocionante aventura, eso sí, como se podía ver venir, tiene sentimientos encontrados. Y es que Gema Aldón va a tener que lidiar con echar de menos a sus seres más queridos: entre ellos, su madre, su hermano José María, su hija y otra personita más que hasta ahora no se conocía públicamente.

Y es que, antes de comenzar su paso por Supervivientes, la joven ha presentado vía redes sociales a, nada más y nada menos, que a su novio Andrés. Lo ha hecho a través de una bonita declaración de amor junto a fotos de ellos dos juntos.

"Estoy enamorada de ti, de la humilde persona que eres, de tu inteligencia, de lo mucho que te esfuerzas para conseguir lo que quieres, de las fuerzas que pones para luchar aunque todo se nos venga encima, de no rendirte fácilmente, de creer en un nosotros", empezaba el escrito.

"Estoy enamorada de nuestros sueños, de haber planeado una vida juntos, de encontrar todo en ti así como tú encuentras todo en mi, de las dulces miradas que me das, de tus cálidos abrazos, del 'Buenos días, amor' que siempre sueles decirme al despertar, del buen equipo que tú y yo hemos formado", proseguía.

"Estoy enamorada de la forma en que me tratas, de la forma en que me cuidas, en como sabes respetarme, en como logras entenderme, en como me apoyas para cada decisión que tomo y como intentas ayudarme para ser una excelente persona. Así que estoy enamorada de ti y sé que tú vales la pena, porque para mi eres absolutamente mi todo", zanjaba.

La historia de amor de Gema Aldón con su pareja

Madre mía, con estas palabras no nos cabe la menor duda de que Gema Aldón no está enamorada, sino enamoradísima de su chico. Pero, ¿qué se sabe de esta relación? A decir verdad, más bien poco.

Recientemente, Diez Minutos aseguró que los tortolitos se habían conocido en el tanatorio donde la joven hizo sus prácticas y en el que él trabaja. Por aquel entonces, la agente funeraria estaba con el padre de su única hija, con quien mantuvo una relación tóxica tal y como ella confesó hace unos meses.

Asimismo, Gema Aldón rompió su noviazgo con este para empezar su romance con Andrés, su media naranja.