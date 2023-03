David Bustamante reaparece completamente roto en el funeral de su persona más especial

David Bustamante está hundido. El cantante cántabro está pasando por unos momentos muy duros tras sufrir la pérdida de una de las personas más especiales de su vida.

Y es que él mismo lo anunciaba el fin de semana pasado, con un desgarrador mensaje que recibió el apoyo de sus seres cercanos. Incluida su exmujer, Paula Echevarría, que no dudó en mandarle muchos ánimos ante este momento tan delicado.

David Bustamante lamenta la pérdida de una persona muy especial

Tanto fue el dolor que sintió el cantante, que no dudó en despedirse de su abuela a través de las redes sociales.

“Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre… hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, porque eras la bondad personificada… Te amo! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado”, escribía David Bustamante

Y es que el cantante y actor tuvo que despedirse de su querida abuela Isabel. Y ahora tocaba darle el último adiós en su funeral.

| GTRES

Bustamante ha aparecido visiblemente roto, como no podía ser de otra forma. Sus padres, Ada Hoyos y Gervasio Bustamante, y sus hermanos, Igor y Manuel, se mostraron unidos ante el dolor. Todos los miembros de la familia se han arropado los unos a los otros ante la pérdida de uno de los pilares de sus vidas.

El padre de Daniella ha asistido al funeral acompañado de su actual pareja, Yana Olina, que no ha querido dejarlo solo ni un momento, mostrándole así su apoyo cuando más lo necesita.

David Bustamante también ha contestado a los reporteros de Europa Press que se han acercado al emotivo acto de despedida de su abuela. El cántabro ha agradecido el apoyo de la prensa con un “muchísimas gracias”.

Además, también ha definido a su querida abuela con unas bonitas palabras, que explican el amor que le tenía a Isabel. “Era la mejor persona que he conocido”, afirmaba el que fuera participante de la primera edición de Operación Triunfo.