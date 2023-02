Carmen Borrego da una noticia que va directa al corazón de su madre

Carmen Borrego se ha visto salpicada por un revuelo que está incomodando a su familia, por eso ha decidido aclarar los rumores. Es colaboradora habitual de Sálvame y sabe mejor que nadie cómo funciona el mercado del corazón. Por eso ha contado la verdad y se ha dado cuenta de que tiene más apoyos de los que pensaba en un primer momento.

Carmen Borrego se dispuso a comentar la última hora de Manuel Díaz, quien se ha reencontrado con su padre después de 35 años. Borrego considera fundamental que todo el mundo conozca sus orígenes y ha explicado por qué tiene esa forma de pensar. “Yo lo he vivido desde el otro lado”, comenta en Sálvame sin querer dar demasiados detalles sobre el asunto.

Carmen se vio involucrada hace meses en un conflicto que no fue agradable para su familia: desvelaron que tenía un hermano secreto. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no es secreto, “es anónimo y por eso nadie habla de él”. Asegura que nunca lo ha escondido y ha dado una noticia que ha conmocionado a su madre, la gran presentadora María Teresa Campos.

Carmen ha explicado que tiene relación con su hermano gracias a su madre porque ella puso todos sus medios para descubrir la verdad. Borrego ha hablado del tema con mucha prudencia porque sabe que su familia no quiere exponer ciertos detalles. Sin embargo, para ella es importante dejar claro que el papel de María Teresa Campos fue realmente importante.

Borrego ha desvelado que después de morir su padre recibió una llamada de una persona que decía tener su mismo ADN. José María, padre de la colaboradora, tuvo una relación anterior que para él no fue importante y se murió sin saber que tenía otro hijo. En ningún momento supo de su existencia y por eso no le reconoció, de ahí que el joven no tenga ni un ápice de rencor.

Carmen Borrego ha dado la gran exclusiva

Carmen ha sorprendido a sus compañeros de Sálvame, algunos conocían esta historia, pero sabían que era un gran secreto. La tía de Alejandra Rubio no quiere esconderse y ha decidido dar todos los detalles de la noticia, una noticia muy importante para todos. María Teresa Campos, según ha salido publicado, está muy orgullosa del paso que ha dado su hija.

Borrego cuenta que se reunió con su hermano en casa de María Teresa y allí decidieron que lo más normal era hacerse unas pruebas. El ADN fue concluyente: salió que eran familia y desde ese momento se convirtieron en inseparables. El protagonista de esta información es anónimo, por eso nadie sabe cómo se llama ni hay fotos suyas publicadas.

La madre de Carmen se ha emocionado al saber que ya no hay ningún secreto, la noticia le ha llegado al corazón. Borrego ha elaborado un discurso muy emotivo y ha reflexionado sobre la importancia de encontrarse a uno mismo. Ella sabe de lo que habla porque su hermano necesitaba saber quién era y cuál iba a ser su futuro familiar.

Carmen Borrego ha emocionado a todos

Carmen ha hecho un esfuerzo porque no suele hablar de temas privados, ha aprendido de sus errores y ahora no quiere exponerse. Sus compañeros han aplaudido su valentía y la exclusiva que ha dado ha corrido como la pólvora. Ha puesto sobre la mesa una serie de datos que nadie conocía y que han sorprendido al público.

Borrego ha vuelto a triunfar en Sálvame y lo más importante es que lo ha hecho desde el máximo respeto. María Teresa Campos se ha convertido en protagonista indirecta de este revuelo. Gracias a su generosidad sus hijas tienen un miembro más en la familia, por eso se le encoge el corazón cuando escucha este tema.