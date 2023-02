Canales Rivera descubre quién le está traicionando en su momento más señalado

Canales Rivera se ha quedado de piedra al enterarse del nombre de la persona que le ha traicionado en uno de los momentos más complicados de toda su vida.

No hay ninguna duda de que el diestro ha pasado una de las peores tardes en Sálvame. Y es que, a pesar de no estar presente en este plató de Telecinco, no ha podido evitar convertirse en el cetro de todas las miradas.

| Telecinco

El programa ha emitido, en exclusivas, unas comprometidas imágenes de Canales Rivera en una actitud bastante cuestionable. En ellas, se puede ver cómo el colaborador protagoniza un fuerte encontronazo durante la celebración de los carnavales de Cádiz.

Esta inesperada disputa se produjo en plena calle. Según ha contado uno de los testigos, el exparticipante de Secret Story no se lo pensó dos veces a la hora de defender el honor de su madre, después de que otro hombre le faltara el respeto.

A tal punto llegó la tensión que la propia Teresa Rivera tuvo que intervenir para evitar que su hijo se metiera en problemas, pero finalmente no lo consiguió: "¡Por tu padre! ¡Vámonos ya!", le dice su madre a Canales Rivera.

Después de escuchar la versión que han dado varios testigos, el tertuliano ha podido saber desde su casa que uno de sus compañeros le ha traicionado en este momento tan drástico.

Canales Rivera no esperaba esta traición

Canales Rivera se ha quedado sin palabras después de descubrir que unos de sus compañeros y grandes amigos dentro de Sálvameha abusado de su confianza para traicionarlo. Y es que, durante esta tertulia, Pilar Vidal no ha dudado en desenmascararlo.

Tras conocer, por boca de un testigo, que esta pelea se produjo mientras el torero se encontraba con su hermano y su madre dentro de un bar y "pasaditos de copas", otra persona que presenció la pelea ha querido entrar en directo para contar lo que ha sucedido.

| TELECINCO

Según ha relatado este hombre ante las cámaras de Sálvame, iba por la calle y, de repente, se encontró con esta escena. Al ver que uno de los involucrados era Canales Rivera, y que "dos mujeres mayores" estaban en medio, no dudó en intervenir para separar a los protagonistas.

Finalmente, este encontronazo ha acabado de la peor manera posible. Y es que, tal y como se ha contado en este programa, la Policía Nacional se vio obligada a intervenir.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Además, y por si fuera poco, este formato ha asegurado que la historia ha terminado con dos demandas encima de la mesa, una de ella por parte de la dueña del local.

🔴 Las audiencias ayer dejan claro a Telecinco cuál será el futuro de ‘Sálvame’

Tras ver el vídeo con el resumen de la pelea de Canales Rivera, su compañera Pilar Vidal ha querido poner el foco, precisamente, en estos dos pleitos legales.

Pero la confusión que se ha generado al respecto, ha provocado que tanto Jorge Javier Vázquez como Rafa Mora bromearan, una vez más, con uno de los momentos más vergonzosos de la periodista.

Ambos no se lo han pensado dos veces a la hora de asegurar que la comunicadora se había vuelto a quedar dormida en el plató de Sálvame. Y, aunque en un principio no se lo ha tomado mal, las insistencias del tertuliano han conseguido sacarla de sus casillas.

Tanto es así que Pilar no ha dudado en advertir a Canales Rivera de que acababa de ser traicionado por su gran amigo dentro del programa.

| España Diario

Y es que, según ella, el extronista de MyHyV ha fallado la confianza del diestro, después de haber grabado la conversación que acababan de tener minutos antes.

"Yo he comentado que se quedó dormida aquí y ella ha mentido, diciendo que yo he grabado a mi compañero. Lo que no puede ser es que una periodista como tú, se vaya inventando cositas ¡No he grabado a Canales Rivera en mi vida!", se ha defendido el colaborador.