Borja Estrada, ganador de 'Pesadilla en el Paraíso', ya no esconde lo de su hijo

Borja Estrada se ha proclamado vencedor de la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso. Uno de los concursos más famosos de Telecinco ya ha llegado a su fin y ha tenido como ganador al mismísimo hijo de Pipi Estrada. Y, tras el triunfo, empiezan a salir detalles de su vida privada.

La verdad es que casi todo el mundo apostaba en que Antonio Montero iba a ganar el reality, quien al final ha quedado en tercer lugar, mientras que Tania Déniz, ha alcanzado el segundo puesto.

No cabe duda de que Borja Estrada ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos, ya que ha conseguido ganarse el cariño de la gran mayoría de espectadores del formato. Pero, ahora, la verdadera pregunta es: ¿qué hará con el gran premio? Desde luego, la respuesta os sorprenderá porque tiene que ver con su hijo…

| Telecinco

El sacrificio que hizo Borja Estrada por su hijo

Podemos decir alto y claro que Borja Estrada es el hombre del momento. Si ya conquistó a una gran parte del público cuando le tocó defender a su padre durante su concurso en Pesadilla en El Paraíso, ni qué decir ahora, que se acaba de proclamar vencedor de la segunda edición del mencionado reality.

El participante ha estado siguiendo todo este tiempo los mismos pasos que Víctor Janeiro, el primer ganador del programa. Y es que, al igual que el extorero, ha pasado bastante desapercibido y se ha mantenido en un segundo plano.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

De hecho, tanto ha sido así que en muy pocas ocasiones se metía en líos y conflictos. La verdad es que cualquiera diría que fue a parar a un concurso de Telecinco… Pero, aun así, Borja Estrada ha conseguido al final el esperado premio.

¿Y en qué invertirá este gran botín el hijo de Pipi Estrada? En nada más y nada menos que en mejorar su calidad de vida y la de su hijo. Al parecer, el exconcursante ha estado atravesando una época bastante complicada debido a que tenía bastantes problemas económicos.

De hecho, esto mismo lo dejó entrever el periodista deportivo, que habló sobre el momento difícil que está viviendo su hijo “Es pureza, pero las circunstancias de la vida a veces no son como nosotros queremos, ahora mismo él tiene la mayor alegría que es su hijo, pero hubo momentos difíciles”, dijo el tertuliano.

No solo eso, sino que además Borja Estrada hizo un sacrificio por el bien de su hijo. “Él ha decidido dejar su vida en Barcelona para dedicársela a su hijo y eso significa tener una economía difícil y tener una vida solitaria. La vida para él socialmente va a cambiar, a partir de ahora se le abren otras puertas y va a ser muy feliz”, aseguró el padre del joven.

| TELECINCO

Pipi Estrada, muy satisfecho por lo que ha conseguido Borja Estrada

Precisamente Pipi Estrada ha estado muy orgulloso del concurso que ha hecho su querido hijo y así lo demostró con sus palabras bonitas hacia él. “Quiero darte las gracias porque me has liberado. ¿Te acuerdas cuando me decías que quería que te defendiese y yo pensaba que te podía perjudicar?”, le dijo al exparticipante.

“Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien”, prosiguió. Lejos de terminarse este alegato de amor, el periodista también quiso felicitar a su hijo públicamente vía redes sociales.

“Borja, gracias por hacerme la vida tan fácil. Eres un hijo ejemplar y te mereces este premio porque todo el mundo ha visto tu alma limpia…”, escribió.