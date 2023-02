Belinda Washington: su edad y su relación con su hija Andrea Lázaro

No cabe duda de que Belinda Washington nunca pasa de moda. A decir verdad, no es de extrañar que sea así. Actualmente, la presentadora sigue triunfando allá donde pise, ya que es uno de los rostros más conocidos dentro del mundo del cine y del sector de la televisión.

En todo este tiempo, Belinda Washington no ha parado ni un segundo profesionalmente hablando. Por el momento, no tiene planes de que su carrera artística vaya a terminar, pues le va a las mil maravillas, así que no hay motivo para decir 'adiós' a esta parte de su vida. Incluso cuando tuvo COVID-19, Belinda Washington no paró de trabajar.

Por este motivo, Belinda Washington es una de las celebridades que no caen en el olvido. De su vida profesional tenemos mucha información, eso no cabe la menor duda, pero, ¿qué hay de su vida personal? ¡Te desvelamos todos los detalles!

Cuántos años tiene Bellinda Whashington: su edad

Actualmente, Belinda Washington tiene 59 años y será en agosto de este año cuando cumpla los 60 añazos. De modo que muy pronto la cantante pasará por esta nueva etapa de su vida. Pero, a decir verdad, parecen que los años no pasan para la actriz.

Y es que Belinda Washington sigue igual de bien que siempre. Además, su carisma y simpatía todavía a día de hoy sigue conquistando las cámaras. De hecho, recientemente pudimos volver a ver a Belinda Washington en la pequeña pantalla debido a que participó en 'Esta noche gano yo'.

Andrea Lázaro, la hija de Belinda Whashington

Si bien parece que no ha tenido tiempo para dedicarle a su vida privada por el extenso recorrido profesional que tiene la actriz, lo cierto es que os equivocáis. Belinda Washington también dedicó parte de su valioso tiempo en formar su propia familia.

Fue en 1991 cuando contrajo matrimonio con Luis Miguel Lázaro, la que actualmente sigue siendo su pareja. De su consolidado amor nacieron sus dos hijas: Andrea, de 25 años, y Daniel, de 21.

Ya os podemos asegurar que ambas, al igual que su madre, han sacado las mismas ganas de triunfar. En los últimos tiempos, Andrea ha conseguido ganarse un prestigioso puesto dentro del mundo del diseño gráfico y la dirección de arte. No solo eso, sino que también la joven decidió probar suerte en el sector de las redes sociales, donde tiene éxito como influencer.

En cuanto a la hija pequeña de Belinda Washington, lo cierto es que esta se decantó por el mundo de las pasarelas. El pasado mes de septiembre, la joven causó sensación en la Mercedes Benz Fashion Week Primavera-Verano 2023.

Belinda Washington de joven

Belinda Washington cuenta con un largo y exitoso recorrido dentro del sector del cine, de la televisión y del teatro. Sin duda alguna, en los tres ámbitos ha triunfado, pero eso sí, en unos más que otros.

¿Cómo os quedáis si os decimos que Belinda Washington empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la fama cuando tan solo tenía 28 años? Primero, Belinda Washington comenzó a ponerse delante de las cámaras como presentadora.

Belinda Washington estuvo un tiempo conduciendo programas como '¡Qué me dices!', 'De domingo a domingo' y 'Grandiosas'. Incluso llegó a sustituir a la gran Carmen Sevilla en su programa, 'Telecupón'. Después, la británica se hizo un huequito dentro del mundo del cine y de la pequeña pantalla, sectores donde también conoció el éxito.