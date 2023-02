Belén Esteban desvela qué insulto no soporta que le digan por la calle

Belén Esteban ha hecho una nueva confesión durante una de sus últimas intervenciones en Sálvame. Y es que, según la colaboradora, hay un insulto en especial que no tolera bajo ningún concepto.

En el programa, el último altercado de Canales Rivera ha dado mucho de qué hablar. Hace unos días, este conocido torero se vio implicado en una fuerte broca durante la celebración de los carnavales de Cádiz.

Según han contado varios testigos, el compañero de trabajo de Belén Esteban no se lo pensó dos veces a la hora de defender el honor de su madre, después de que otro hombre le faltara el respeto en público.

Tras conocer todos los detalles sobre este polémico enfrentamiento, los colaboradores de Sálvame dedicaron gran parte de la emisión de aquel día a comentar todo lo que había sucedido.

Y, aunque tanto el equipo de tertulianos como el propio Jorge Javier Vázquez dieron su opinión al respecto, Belén Esteban dejó sin palabras a toda la audiencia de Mediaset España al compartir algunos de los episodios “violentos” que ha sufrido en estos años.

Pero, lo que verdaderamente sorprendió de su relato, fue el insulto que recibió por parte de una mujer y que no está dispuesta a volver a consentir.

Belén Esteban critica este tipo de comportamientos

Belén Esteban ya está muy cansada del trato vejatorio que sufren, de vez en cuando, tanto ella como algunos de sus compañeros. Por eso, durante una de sus últimas intervenciones en Sálvame ha querido compartir lo que le sucedió en una ocasión en la calle.

Después de conocer todos los detalles sobre la pelea callejera de Canales, la de Paracuellos quiso dejar muy claro que “porque trabajemos en la tele, no tenemos que aguantar insultos, ni a nosotros ni a nuestra familia”.

Además, y después de conocer que su compañero se metió en esta pelea para defender a su madre, Belén Esteban quiso mandar públicamente un mensaje muy claro: “A mí se meten con mi madre y mato, y mato”.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez quiso apuntar que, aunque se metan con tu madre o con cualquier otro ser querido, “la agresión nunca es la solución”. “Es mucho mejor, denunciar y que la ley actúe”, apuntó el presentador, sentenciando así la salida de tono del torero.

Fue en este momento cuando ‘la princesa del pueblo’ compartió en directo un desagradable episodio que vivió a plena luz del día. Y es que, a pesar de haber tenido “muy pocos problemas”, quiso ser honesta con todos los televidentes:

“Yo he ido por la calle Goya [Madrid] y, cruzando, a mí una señora me llamó guarr***”, comenzó relatando Belén Esteban antes de asegurar que “a mí nadie me llama guarr*** porque yo no me he acostado ni con su marido ni con su padre”.

“Yo voy a una panadería y no me gusta el pan, y no compro el pan”, ironizó la de Paracuellos del Jarama, antes de conocer las impresiones del resto de sus compañeros.

Como era de esperar, esta historia provocó un gran revuelo en el plató de Telecinco. Pero lo que más le molestó a Belén Esteban fueron las palabras de Jorge Javier.

Y es que, el periodista considera que “como entremos en este juego… De ahí a decir «y mañana que cada uno tengamos un rifle», hay un paso”.

“Venga, que nos digan de todo y a aguantar. A ver si hay que aguantar aquí lo que quiera la gente”, le recriminó Belén Esteban.

A continuación, Miguel Frigenti también quiso compartir uno de los enfrentamientos que vivió junto a una mujer mientras caminaba por la calle. Según él mismo relató, esa mujer se le acercó y le comenzó a llamar “hijo de fruta”. “Me quedé helado y no supe cómo reaccionar”, aseguró.