Belén Esteban da una información que arma un nuevo revuelo en Telecinco

Los últimos tiempos han sido muy calmados para Belén Esteban, la de Paracuellos ya no busca entrar en tantos conflictos, y prefiere tomar una postura más relajada. Sin embargo, sus últimas declaraciones, durante la pasada tarde en Sálvame, han desatado toda una polémica en los pasillos de Telecinco.

Y es que, Belén hablaba nada más y nada menos que de la que fue su archienemiga durante mucho tiempo: Paz Padilla. La colaboradora de televisión hablaba sobre ella y su nuevo programa, Déjate Querer. Pero las palabras de 'La Esteban' no cayeron en saco roto y muchos vieron las verdaderas intenciones de la colaboradora, armando un revuelo en la cadena.

Belén Esteban causa polémica al mencionar a Paz Padilla

Desde que Paz Padilla cortó lazos con el programa que se lo dio todo, su nombre a penas ha sido pronunciado en el plató de Sálvame. Pero ayer, la presentadora era mencionada en el programa y fue Belén Esteban la encargada de hacerlo.

Los colaboradores estaban hablando sobre la última aparición de Miguel Bosé ante los medios. Muchos señalaron que su actitud fue de lo más cortante, sobre todo cuado fue preguntado por Nacho Palau. Al cantante no le gusta nada que le pregunten por él.

Belén Esteban defendió la reacción del intérprete de Morena Mía, asegurando que no era de buen gusto preguntarle por ello. Jorge Javier, por otro lado, también se unió a la opinión de Belén Esteban: "A mí también me ha parecido hasta normal", confesaba.

Sin embargo, Belén iba más allá, y recordaba a los espectadores que este próximo sábado, Nacho Palau estará en el plató de Déjate Querer. Pero la forma en la que llamó a Paz Padilla sorprendió mucho a los colaboradores. Hasta tal punto que Jorge Javier tuvo que corregir su posible intencionado error:

"A mí lo que me vale es que este sábado, en el programa de Pas Padillas, va a ir Nacho Palau", señalaba la colaboradora de televisión. Estas palabras formaron una auténtica revolución en plató, ya que Belén se aventuraba a hablar de su gran enemiga en Telecinco. Y es que recordemos que fue la discusión entre la actriz y la de Paracuellos la que propició la salida de Paz en Sálvame.

Jorge no tardó en corregir a Belén Esteban: "Paz Padilla, que has dicho Pas Padillas", le espetó el presentador.

"Ay, me he equivocado, Paz Padilla, perdón", respondía la colaboradora.

Pero las palabras de 'la princesa del pueblo' no pasaron desapercibidas por la audiencia, más bien todo lo contrario. Muchos lo vieron como un dardo indirecto hacia la humorista. Incluso en redes sociales se hicieron eco del momento, afirmando que fue un golpe en toda regla a Paz.

Belén Esteban se rompió en directo

Pero la pasada tarde no fue nada fácil para Belén. Tras el anecdótico momento con la mención a Paz Padilla, Belén vivió unos momentos muy complicados al recordar su pasado.

La de Paracuellos se vio obligada a defenderse de las palabras de Alicia Senovilla. Tras esto, la colaboradora recordó su baja a los infiernos con sus problemas de adicciones.

La emoción se apoderó de ella y no pudo evitar romper a llorar al recordar que llevaba más de 11 años sin sufrir ninguna recaída. Ella misma confesaba que no le costaba hablar de este tema públicamente, pero sabía que podía hacer mucho daño a los suyos, por lo que prefería no seguir tratándolo.

Belén zanjó el tema revelando lo orgullosa que estaba de haber salido de ahí, y, sobre todo, de poder contar con el apoyo de los suyos.