Antonio Montero confirma una noticia sobre su mujer que deja a todos mudos

Antonio Montero acaba de salir de 'Pesadilla en El Paraíso', concurso en el que consiguió el puesto de tercer finalista. Para el colaborador de 'Sálvame', esta experiencia ha sido de lo más fascinante, ya que ha vivido en todo momento una montaña rusa de emociones.

En varias ocasiones, el periodista se rompió por completo estando allí. Está claro que el estar encerrado en un lugar, sin tener contacto con nadie de tus seres queridos, es lo que provoca.

Y es que fue en el mencionado programa donde Antonio Moreno se sinceró como nunca sobre su vida privada. Como era de esperar, al hablar alto y tendido de su intimidad, no pudo evitar mencionar el nombre de su mujer, Marisa Martín-Blázquez.

Bien se sabe que la periodista ya advirtió a su marido antes de que entrara a participar en este formato que no debía de hablar de ella. Así que, respecto a esto, no podemos evitar no preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se tomó esto la periodista? ¡El mismo Antonio Montero lo ha desvelado!

Antonio Montero sobre su mujer: "Ya me lo había advertido"

Ayer, 'Pesadilla en El Paraíso' se despidió definitivamente de su segunda temporada tras emitir el debate final. Fue allí donde los concursantes se volvieron a ver las caras y trataron de solucionar las polémicas pendientes que había entre ellos. Pero, como no podía ser de otra forma, también debatieron sobre los mejores concursos de los participantes.

Ahí entró el nombre de Antonio Montero, ya que muchos consideran que su paso por la granja ha sido excelente. La verdad es que el madrileño consiguió ganarse el cariño de una gran cantidad de telespectadores, sobre todo después de que se emocionara como nunca antes lo había hecho sobre su historia de amor con su mujer.

Respecto a esto, ayer el periodista desveló que el hablar de Marisa Martín-Blázquez ha tenido sus consecuencias. Recordemos que la colaboradora no quería que por nada del mundo su marido hablase de ella en televisión, algo que este no cumplió.

"Ya me han admitido en el casting del programa 'Granjero busca esposa'", empezaba diciendo con tono de humor. Tras estas palabras, Antonio Montero se ha puesto más serio y ha contado con pelos y señales la conversación que tuvo con la madre de sus hijos sobre este tema.

"Le molesta, ya me lo había advertido y lo sabía. Lo que más le molesta es que le involucre en mis movidas, pero el problema es que hablar de mis movidas implica hablar de ella", explicaba.

"Ella se ha enfadado, no gravemente, porque son cosas que hemos hablado y no son desconocidas para ella. Pero tiene toda la razón y todo el derecho. Si me hubiese quedado calladito estaría más guapo", revelaba.

Antonio Montero: "Soy incapaz de contener mis emociones y sentimientos"

Por otro lado, Antonio Montero también quiso aclarar un malentendido que se produjo cuando dio sus declaraciones en el concurso. Y es que el periodista quiso especificar que no defiende las relaciones abiertas.

"Soy incapaz de contener mis emociones y sentimientos. En estas imágenes no estoy hablando de guarrerías, sino de emociones de la vida. Me expresé mal, parecía que se aceptaba que yo quisiera eso, yo no quiero esto".

"Me refería a que se destruyen familias por cosas que no tenían tanta importancia y que es una decisión de dos, pero si esos comodines de los que hablo no se utilizan por parte de los dos mejor que la baraja no los tenga. Hay situaciones excepcionales de la vida, emociones y momentos".

"La conclusión a la que llego después de darle muchas vueltas es que, en ese tipo de juegos muy peligrosos, acabas haciendo daño a tu pareja, a ti mismo y a la otra persona y es un desastre", expresó.

En cuanto a cómo está su relación con la tertuliana, Antonio Montero ha sido claro. "Yo me siento deseado en mi casa y también deseo, todo va bien", zanjaba.