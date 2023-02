Andrea Janeiro decide gastar 60.000 euros en algo que nadie esperaba

Andrea Janeiro se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas después de salir a la luz en qué se ha gastado 60.000 euros. Y es que lo que nadie esperaba era que la joven fuera a destinar esta gran cantidad de dinero en sí misma.

Hace apenas unas horas, la única hija de Belén Esteban ha dejado a todos muy impactados tras conocer cuál es su ocupación actual. Y es que después de acabar sus estudios universitarios, la joven ya ha conseguido abrirse un hueco en el mundo de la comunicación.

Y aunque siempre aseguró que su carrera laboral se encontraba tras las cámaras, la revista Lecturas ha asegurado que Andrea Janeiro se ha convertido en una estrella de la televisión de Los Ángeles.

Según ha trascendido, en la actualidad la hermana de Julia conduce su propio espacio de entrevistas en Estados Unidos, trabajo que compagina a la perfección con su labor como gestora de redes sociales en la empresa de su madre, Sabores de la Esteban.

Pero no hay ninguna duda de que gran parte del éxito laboral de Andrea Janeiro ha sido gracias a su madre. Y es que 'la princesa del pueblo' jamás ha escatimado a la hora de darle a su hija la mejor formación.

Como ya sabemos, la primogénita de Jesulín de Ubrique ha tenido la suerte de cursar el grado de Comunicación Audiovisual en el lujoso centro de Reino Unido, Birmingham Metropolitan College.

Ahora, y tras conocer el increíble trabajo que ha conseguido, Andrea Janeiro se ha convertido una de las protagonistas de la última emisión de Sálvame. Y es que, sin ella buscarlo, ha salido a la luz en qué se ha gastado más de 60.000 euros. Algo que ha conseguido enfadar a su madre.

El secreto de Andrea Janeiro, al descubierto

Andrea Janeiro acaba de ver cómo uno de los compañeros de su madre desvelaba en directo en qué se gasta, anualmente, más de 60.000 euros.

Durante la última entrega de Sálvame,Rafa Mora no pudo evitar sentirse atacado por los comentarios que estaba recibiendo por parte de sus compañeros de trabajo.

Y es que Miguel Frigenti no se lo pensó dos veces a la hora de afearle al extronista que alardeara públicamente de haberse gastado 7.000 euros en un reloj para su pareja.

Fue en este momento cuando el colaborador se quiso defender atacando, una vez más, a Andrea Janeiro y a su madre: "Me molesta bastante que se tergiversen las cosas. Yo en confianza le puedo contar a alguien el regalo que le he hecho a mi pareja", comenzó explicando el televisivo.

A continuación, Rafa no tuvo pelos en la lengua a la hora de afirmar que él no es el único que habla de dinero públicamente y no tardó en señalar directamente a la madre de Andrea Janeiro.

"Si hablar de precios está mal, Belén, tú también me has dicho lo que te has gastado en pagar no sé qué o regalar no sé qué", confesó el tertuliano.

Como era de esperar, este comentario no le sentó nada bien a la Esteban, quien no tardó en preguntarle a su compañero a qué se refería con ese ataque. "¿Quieres que te lo diga al oído?", le preguntó Rafa con un tono desafiante.

Antes de saber a qué se refería el televisivo, la de Paracuellos no pudo evitar enfadarse con él, ya que consideraba que esta discusión era con Frigenti y no con ella.

Pero lo que terminó de enfadar a 'la princesa del pueblo' fue que Rafa destapara públicamente la cantidad que se gasta al año en Andrea Janeiro.

A voces, el colaborador aseguró que "Belén se gasta al año 60.000 euros en los estudios para su hija". Nada más hacer pública esta información, la empresaria decidió abandonar el plató sin decir una sola palabra.