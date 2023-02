Alejandro Nieto da una sorprendente noticia sobre la enfermedad de su hijo

Alejandro Nieto ganó la última edición de Supervivientes y se convirtió en uno de los rostros más aplaudidos de Telecinco. El problema es que ningún éxito dura para siempre y los espectadores se han lanzado a las redes para destapar su verdadera cara. Nieto ha sembrado una gran polémica y no ha tenido más remedio que sentarse en Sálvame para reconocer sus errores.

Alejandro Nieto ha reconocido que su comportamiento no ha sido el más adecuado. Todo empezó hace unos días, cuando usó su Instagram para anunciar que Hacienda se había llevado el 40% de su premio de Supervivientes. Alzó la voz y aseguró que era completamente injusto porque había sido un dinero ganado con mucho esfuerzo.

| Telecinco

Alejandro recibió muchas críticas, así que no ha tenido más remedio que acudir a Sálvame para poner las cartas encima de la mesa. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que nunca se ha negado a pagar impuestos, de hecho considera que es lo más justo. Sin embargo, considera excesivo el dinero que le han quitado por embolsarse 200.000 euros gracias al concurso de Telecinco.

Alejandro ha iniciado un debate con Jorge Javier Vázquez y el presentador le ha hecho entender que era necesario contribuir. “Tú también usas las carreteras y has estudiado en un colegio público, por eso es necesario invertir en esas cosas”, le ha recordado. El punto fuerte de la entrevista ha llegado cuando Jorge ha hablado de la enfermedad del niño de Nieto.

El andaluz ha dado una noticia muy llamativa relacionada con la enfermedad de su hijo y ha dejado a todos realmente sorprendidos. “Lo hice por la sanidad pública y el tratamiento cuesta unos 200.000 o 300.000 euros”, ha reconocido. “Pues ya está, ahí lo tienes, echa las cuentas”, le ha recomendado el presentador de Sálvame invitándole a la reflexión.

Alejandro Nieto ha llegado a un acuerdo en directo

Alejandro ha sido paciente con Vázquez, quien le ha hecho comprender que su enfado no tenía sentido. “Tienes un hijo con una enfermedad, no digas cuál es, pero se ha tratado en la sanidad pública y eso cuesta dinero”. El joven ha reconocido que tenía razón y ha terminado admitiendo que todavía “no tiene experiencia” para hacer ciertas reflexiones.

| GTRES

Nieto también ha explicado que los ataques que ha recibido por parte del público le han hecho mucho daño. Considera injusto que le acusen de ser un vago por haber denunciado que no está de acuerdo con algunos impuestos. Ha hablado abiertamente del tema para intentar que los espectadores de Sálvame comprendan su punto de vista.

“No me opongo a pagar, pero estas acusaciones de ponte a currar no me gustan. Yo no robo a nadie, pago mis autónomos, mis impuestos y lo pagó todo”, le ha explicado a Jorge Javier. El catalán ha hecho que entre en razón y Nieto ha admitido que es normal invertir fondos en ciertas cosas, como en la sanidad pública.

Alejandro Nieto se ha mostrado arrepentido

Alejandro ha participado en varios concursos de Telecinco y siempre ha defendido que lo hacía para pagar la enfermedad de su hijo. Nunca ha entrado en detalles, pero ha dejado claro que es una anomalía que requiere mucho dinero. La noticia que ha dado ha dejado a todos mudos: los medicamentos cuestan alrededor de 300.000 euros.

Nieto acepta que pueda estar equivocado, aunque hay cosas que no va a consentir. Se niega a que le acusen de ser poco trabajador porque lleva ejerciendo su profesión desde los 17 años. Sus últimas declaraciones han calmado la polémica.