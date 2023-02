Ainhoa Armentia coge fuerza y desvela si está embarazada de Iñaki Urdangarin

Ainhoa Armentia se ha convertido en la protagonista del momento porque Lecturas ha confirmado una noticia muy sorprendente. La periodista Pilar Eyre asegura que Iñaki Urdangarin firmará su separación de la infanta Cristina dentro de unos meses. Han esperado mucho tiempo, pero por fin ha llegado el momento y el antiguo duque de Palma podrá desvincularse de la Familia Real.

Ainhoa Armentia se ha visto salpicada por este revuelo, especialmente porque han difundido un bulo completamente falso sobre ella. Varios medios han asegurado que está embarazada y es mentira, esta información no tiene ni un ápice de verdad. Ella misma ha desmentido los rumores delante de los micrófonos de una conocida agencia de prensa.

| EuropaPress

Ainhoa ha reconocido que está muy molesta, incluso dolida, porque ciertos periodistas no dejan de inventar cosas sobre ella. Ha dejado claro que un embarazo es un asunto serio y que su familia se ha llevado un susto cuando ha leído la falsa noticia. Nunca habla, pero en esta ocasión ha roto su silencio porque considera que el rumor ha llegado demasiado lejos.

Iñaki Urdangarin se siente responsable de lo que está pasando, pero él no ha hecho declaraciones públicas. Lo que sí ha hecho ha sido desmentir la información a los periodistas de su confianza. Ha asegurado que todo es un rumor sin fundamento y que su novia no está esperando un nuevo hijo, ni siquiera se plantean este supuesto.

Ainhoa ha hablado en un tono contundente, piensa que es importante poner las cartas encima de la mesa antes de que sea tarde. Tiene dos hijos adolescentes y no quiere que piensen cosas que no son: de momento no quiere tener más descendencia. Está bien con Iñaki, igual de enamorada que siempre, pero un embarazo no entra dentro de sus planes.

Ainhoa Armentia ha roto su silencio: “Una falta de respeto”

Ainhoa siempre guarda silencio, pero se ha dado cuenta de que esta ocasión es diferente porque hay en juego un asunto importante. Cree que la prensa ha llegado demasiado lejos y piensa que no se merece recibir ataques de tantos periodistas. “Ha sido una sorpresa para mí también, parece que vosotros sabéis más que yo”, comenta cuando escucha hablar de su embarazo.

| EuropaPress

Armentia está cansada de ser prudente y ha reconocido sus verdaderos sentimientos: piensa que la situación es completamente injusta. Asume que está con un rostro conocido y que tiene que pagar un precio por ello, pero no entiende que siempre le señalen a ella. “Es increíble y una falta de respeto las cosas que os podéis inventar”, ha declarado muy enfadada.

La administrativa ha dejado las cosas claras, quiere proteger a su familia y no va a tolerar más mentiras. Cuenta con el apoyo de Iñaki, quien le está ayudando a manejarse en el mundo de la fama. El problema es que no termina de acostumbrarse a que le hagan fotos o a que difundan especulaciones sobre ella.

Ainhoa Armentia seguirá con Iñaki Urdangarin

Ainhoa ha estado más amable que nunca y también ha respondido cuando le han preguntado sobre el divorcio de la infanta Cristina. “No te puedo decir nada, sabéis más que yo. Lo siento, pero es que no tengo ni idea de nada de lo que me preguntáis”, ha respondido.

Armentia seguirá con Iñaki, su relación avanza correctamente y sabrán torear los problemas. Entre otras cosas porque todo lo que les pasa es externo a ellos.